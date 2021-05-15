Проверка водителя на состояние опьянения: что нужно знать

Освидетельствование водителей на состояние опьянения часто происходит с различными нарушениями. Полиция может неправильно составить протокол, а водители далеко не всегда ознакомлены со своими правами в данной ситуации. Это приводит к необоснованным штрафам и даже лишению прав.

Что нужно знать водителям об освидетельствовании на состояние опьянения, рассказали в материале Дорожного адвоката .

Водители должны знать о том, что когда инспектор просит их пройти освидетельствование на состояние опьянения, то они несут не только ответственность за наличие алкоголя в крови или наркотических средств, но и за отказ от прохождения соответствующего теста.

Многие протоколы по статье 130 КУоАП составляются на основе отказа водителя проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Тест на Драгере не доказывает вину

Однако согласно ч.2 ст. 266 КУоАП процесс освидетельствования проводится только с помощью специальных технических средств (обычно это прибор Драгер). Но и после тестирования водитель не считается виновным в момент появления показаний этого прибора. В законе указана возможность для водителя пройти еще один метод освидетельствования – независимый.

Это можно сделать в специальной больнице, если водитель не согласен с показаниями освидетельствования на специальном приборе полиции – это четко прописано в ч. 2 ст. 266 КУоАП. Специальное медицинское учреждение должно иметь соответствующую лицензию на подобные осмотры.

Как сделать повторный осмотр

Если водитель отказывается от освидетельствования на месте, полиция должна предложить ему пройти осмотр на состояние опьянения в специальном учреждении. И только после повторного отказа инспекторы могут выписывать протокол по ст. 130 КУоАП. Отказ водитель должен подписать в письменном виде.