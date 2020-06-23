Тайный смысл молитвы "Отче наш", который почти никто не знает: проговаривают даже неверующие

Молитва "Отче наш" - это не просто главные слова для верующего. В этих строках содержится тайный смысл, понимание самого Бога и всего, что нас окружает. С текстом этой молитвы связано много интересных фактов и даже тайн.

Языком Иисуса Христа был Галилейской диалект арамейского языка, но на языке оригинала молитва не сохранилась. Все древнейшие тексты молитвы "Отче наш", которые известны в наше время, - это тексты древнегреческим диалектом койне. В древних рукописях тексты этой молитвы отличаются. Об этом сообщается на Facebook-странице Свято-Покровской религиозной общины Украинской православной церкви с. Бобрица.

Также существуют разные обстоятельства, при которых Иисус произносит текст молитвы. В Евангелии от Матфея "Отче наш" входит в состав Нагорной проповеди, тогда как у Луки Иисус дарит ученикам эту молитву в ответ на прямую просьбу "научить молиться".

Вариант Евангелия от Матфея получил всеобщее распространение в христианском мире как главная христианская молитва, причем использование "Отче наш" как молитвы восходит к самым ранним христианским временам.

"Отче наш" отражает все человеческие потребности, чаяния и стремления к спасению души. Смысл и тайна этой молитвы заключается в том, что она - это универсальное Божье слово, которое можно использовать везде.

Известно, что чтение молитвы "Отче наш" может помочь в самые страшные моменты жизни. Главная тайна молитвы - в ее силе. Бог спасал многих, кто был под угрозой, и читал "Отче наш".

Молитва также помогала людям, которые встречали в лесу волков. После "Отче наш" опасные животные уходили. Кроме того, молитва помогала ворам и разбойника становиться на путь истинный. Бандиты возвращали украденное и говорили о том, что на это их надоумил сам Бог.

Учеными также провели ряд экспериментов. Так на одном из таких была доказана чудодейственная сила молитвы. Для исследования из разных водоемов было взято определенное количество воды. Во всех пробах было зафиксировано содержание золотистого стафилококка и кишечной палочки.

Над водой неверующими и верующими людьми была прочитана молитва "Отче наш" и пробы были осененные крестным знамением. Результаты исследования показали, что количество бактерий в различных емкостях уменьшалась в сотни, а в некоторых - и в тысячи раз.

Напомним, Папа Римский прочитал первую после карантина молитву для паломников на площади Святого Петра.