Папа Римский прочитал первую после карантина молитву для паломников на площади Святого Петра

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Молитву на площади слушала небольшая группа паломников, которые стояли на расстоянии друг от друга

В Ватикане на площади Святого Петра состоялась первая с момента послабления карантина воскресная молитва Папы Римского Франциска для паломников. Речь Папы транслировалась на видеоэкран, который поставили на площади.

Об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что в этот день, 24 мая, в Италии и других странах, исповедующих католицизм, отмечали праздник Вознесения. По этому случаю Папа Франциск комментировал отрывок из Евангелия от Матфея о прощании Иисуса с учениками на горе.

"В связи с ослаблением карантинных мероприятий в Италии, на площадь Святого Петра могла попасть небольшая группа паломников, рассеянных по всей площади, сохраняя дистанцирование... Впервые после нескольких месяцев Папа Франциск благословлял не пустую площадь", - отмечается в сообщении.

Фото: проповедь Папы Франциска 24 мая (www.vaticannews.va)

Напомним, 10 марта 2020 стало известно, что Площадь Святого Петра и Базилика закрывают для посещения в связи с эпидемией коронавируса COVID-19 для сдерживания распространения вируса.

Добавим, что в начале мая у помощника Папы Римского лабораторно подтвердилась коронавирусная инфекция, а всего в Ватикане заразились коронавирусом 12 человек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Виталия Мазур