Таємний сенс молитви "Отче наш", який майже ніхто не знає: промовляють навіть невіруючі

Молитва "Отче наш" - це не просто головні слова для віруючого. У цих рядках міститься таємний сенс, розуміння самого Бога і всього, що нас оточує. З текстом цієї молитви пов'язано багато цікавих фактів і навіть таємниць.

Мовою Ісуса Христа був Галілейській діалект арамейської мови, але мовою оригіналу молитва не збереглася. Всі найдавніші тексти молитви "Отче наш", які відомі в наш час, - це тексти давньогрецьким діалектом койне. У стародавніх рукописах тексти цієї молитви відрізняються. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Свято-Покровської релігійної громади Української православної церкви с. Бобриця.

Також існують різні обставини, при яких Ісус вимовляє текст молитви. В Євангелії від Матвія "Отче наш" входить до складу Нагірній проповіді, тоді як у Луки Ісус дарує учням цю молитву у відповідь на пряму прохання "навчити молитися".

Варіант Євангелія від Матвія одержав загальне поширення в християнському світі як головна християнська молитва, причому використання "Отче наш" як молитви сходить до найбільш ранніх християнських часів.

"Отче наш" відображає всі людські потреби, сподівання і прагнення до порятунку душі. Зміст і таємниця цієї молитви полягає в тому, що вона - це універсальне Боже слово, яке можна використовувати скрізь.

Відомо, що читання молитви "Отче наш" може допомогти в найстрашніші моменти життя. Головна таємниця молитви - у її силі. Бог рятував багатьох, хто був під загрозою, і читав "Отче наш".

Молитва також допомагала людям, які зустрічали в лісі вовків. Після "Отче наш" небезпечні тварини йшли. Крім того, молитва допомагала злодіям і розбійника ставати на шлях істинний. Бандити повертали вкрадене і говорили про те, що на це їх напоумив сам Бог.

Вченими також провели ряд експериментів. Так на одному з таких була доведена чудодійна сила молитви. Для дослідження з різних водойм було взято певну кількість води. У всіх пробах було зафіксовано зміст золотистого стафілокока і кишкової палички.

Над водою невіруючими і віруючими людьми була прочитана молитва "Отче наш" і проби були осяяні хресним знаменням. Результати дослідження показали, що кількість бактерій у різних ємностях зменшувалася в сотні, а в деяких - і в тисячі разів.

Нагадаємо, Папа Римський прочитав першу після карантину молитву для паломників на площі Святого Петра.