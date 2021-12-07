Тайна раскрыта: вот почему поезда УЗ имеют четную и нечетную нумерацию

Все оказалось очень просто. Нечетные номера поездов – это те, что двигаются с севера на юг или с востока на запад. А с четными все обстоит наоборот.

"Обращали внимание, что поезда имеют четную и нечетную нумерацию? Например, 45/46 Ужгород - Лисичанск. Нечетные – это те, что двигаются с севера на юг или с востока на запад. Четные соответственно наоборот", - сообщил Шевченко.

Блогер вспомнил шутку о том, что, если в магазине тебе подсказывают, что к свежей выпечке идти 5 метров четным и 15 метров нечетным, то ты точно знаешь, что встретил коллегу-железнодорожника.

Блогер объяснил нумерация вагонов УЗ (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Отметим, что в комментариях украинцы отметили, что тайна наконец-то раскрыта, но обратили внимание на некоторые детали.