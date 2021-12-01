В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото)

Укрзализныця показала украинцам новые купейные вагоны, которые закупили за счет государственного бюджета. К сожалению, их всего пять, но в ближайшем будущем планируется еще закупка.

Об этом сообщили на странице Facebook предприятия.

Где будут курсировать новые вагоны

Отмечается, что новые вагоны сделаны ПАО "Крюковским вагоностроительным заводом". Они будут курсировать на самом длинном в стране маршруте поезда №5/6 Мариуполь - Ворохта, Рахов, объединяющем 16 городов.

Спальные вагоны также будут курсировать по обороту в составе поезда №77/78 сообщением Харьков - Мариуполь.

Укрзализныця за год получила 10 из 100 вагонов отечественного производства. До конца 2021 года им предоставят еще 10 вагонов.

Как выглядят новые вагоны

Новые вагоны УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реакция украинцев на новые вагоны УЗ

Не все украинцы отреагировали позитивно на такие новости. Многим людям абсолютно не понравился дизайн состава и они называют его несовременным, также граждане недовольны тем, что обновленных вагонов слишком мало.