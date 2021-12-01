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В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото)

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Среда 01 декабря 2021 09:28
В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото) Укрзализныця показала новые вагоны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця показала украинцам новые купейные вагоны, которые закупили за счет государственного бюджета. К сожалению, их всего пять, но в ближайшем будущем планируется еще закупка.

Об этом сообщили на странице Facebook предприятия.

Где будут курсировать новые вагоны

Отмечается, что новые вагоны сделаны ПАО "Крюковским вагоностроительным заводом". Они будут курсировать на самом длинном в стране маршруте поезда №5/6 Мариуполь - Ворохта, Рахов, объединяющем 16 городов.

Спальные вагоны также будут курсировать по обороту в составе поезда №77/78 сообщением Харьков - Мариуполь.

Укрзализныця за год получила 10 из 100 вагонов отечественного производства. До конца 2021 года им предоставят еще 10 вагонов.

Как выглядят новые вагоны

В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото)В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото)В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото)В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото)В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото)В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото)В Укрзализныце показали, как выглядят новые купейные вагоны: их всего пять (фото)Новые вагоны УЗ (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Реакция украинцев на новые вагоны УЗ

Не все украинцы отреагировали позитивно на такие новости. Многим людям абсолютно не понравился дизайн состава и они называют его несовременным, также граждане недовольны тем, что обновленных вагонов слишком мало.

  • Це нові вагони? Чи куплені за кордоном списані з вонючими туалетами і тупо пофарбовані синьою фарбою? Якщо нові, то нащо робити ії у вигляді копій 100-річної давності? По світу давно їздять вагони з іншим не совковим дизайном...
  • Вагони нові, але дизайн, як в Запорожця, їх що з запчастин, які були на складі збирали? І да, буржуйки на вугіллі, туалети смердячі і кондиціонери не працюючі?
  • А почему стены в купе не заделать полностью? Имеется ввиду диван, без этой спинки, а потом обшивка и полка. Так было бы комфортные и красивее.
  • А сучасніший дизайн ніяк не можна було зробити? Наче 1971 рік, а не 2021 ...

Как мы ранее писали, украинцы будут покупать билеты на поезда по-новому.

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