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Таємницю розкрито: ось чому поїзди УЗ мають парну і непарну нумерацію

Автор: Людмила Жукова

Багато українців вдаватися до питання, чому у поїздів Укрзалізниці парна і непарна нумерація. Тепер ця таємниця розкрита.

Її пояснив на своїй Facebook-сторінці Олександр Шевченко.

Все виявилося дуже просто. Непарні номери поїздів - це ті, що рухаються з півночі на південь або зі сходу на захід. А з парними все йде навпаки.

"Звертали увагу, що поїзди мають парну і непарну нумерацію? Наприклад, 45/46 Ужгород-Лисичанськ. Непарні - це ті, що рухаються з півночі на південь або зі сходу на захід. Парні відповідно навпаки", - повідомив Шевченко.

Блогер згадав жарт про те, що, якщо в магазині тобі підказують, що до свіжої випічки йти 5 метрів парним і 15 метрів непарним, то ти точно знаєш, що зустрів колегу-залізничника.

Блогер пояснив нумерація вагонів УЗ (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Відзначимо, що в коментарях українці відзначили, що таємниця нарешті розкрита, але звернули увагу на деякі деталі.

  • З Одеси парні, на Одесу непарні. Деякі поїзди змінюють нумерацію по ходу руху в залежності від напрямку.
  • А деякі і по кілька разів за рейс. Це мене наповал вбило, звичайно, коли вперше побачив.

Як ми повідомляли раніше, в Укрзалізниці показали, як виглядають нові купейні вагони.

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Укрзалізниця