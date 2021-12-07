Таємницю розкрито: ось чому поїзди УЗ мають парну і непарну нумерацію

Все виявилося дуже просто. Непарні номери поїздів - це ті, що рухаються з півночі на південь або зі сходу на захід. А з парними все йде навпаки.

"Звертали увагу, що поїзди мають парну і непарну нумерацію? Наприклад, 45/46 Ужгород-Лисичанськ. Непарні - це ті, що рухаються з півночі на південь або зі сходу на захід. Парні відповідно навпаки", - повідомив Шевченко.

Блогер згадав жарт про те, що, якщо в магазині тобі підказують, що до свіжої випічки йти 5 метрів парним і 15 метрів непарним, то ти точно знаєш, що зустрів колегу-залізничника.

Блогер пояснив нумерація вагонів УЗ (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Відзначимо, що в коментарях українці відзначили, що таємниця нарешті розкрита, але звернули увагу на деякі деталі.