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У Таврійську місцеві жителі нагодували ЗСУ пиріжками: фото, яке чіпає до сліз

Фото: Українці пригощали захисників пиріжками (facebook.com/Valua.Chuk)
Автор: Людмила Жукова

На Херсонщині ЗСУ звільнили від російських окупантів Таврійське. Прийом місцевих жителів довів військових до сліз.

Зворушливою історією поділився користувач Valua Chuk у Facebook.

Історія зустрічі ЗСУ місцевими жителями

Коли військові підходили колоною до Таврійська, місцеві жителі підійшли до них та почастували пиріжками. Люди так довго чекали на звільнення.

"Таврійське, Херсонська область. Звільнили вчора. Стоїмо колоною, підходить чоловік. І мало не плачучи розповідає, як 8 місяців чекав, майже не виходячи з дому і як не повірив своїм очам, коли почув рідну мову. Село розбите. Хз, як вони тут виживали, тихо ненавидячи мразоту, що вперлася в них. Трималися і чекали. Щоб нагодувати нас пиріжками", - написав українець.

Таврійське звільнили від росіян (фото: facebook.com/Valua.Chuk)

Для довідки

Площа звільненої від російських окупантів території на півдні України склала вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів, хоча ще 10 листопада військові ЗСУ говорили про 260 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. ЗСУ увійшли до міста, а шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Також заступник голови Міноборони Ганна Маляр зазначила, що зачистка Херсона після звільнення від російських загарбників може тривати кілька тижнів, проте ЗСУ відомі усі колаборанти у деокупованих населених пунктах.

Дивіться також емоційне відео зі звільненого Херсона.

Також читайте, як боєць ЗСУ поділився зворушливою історією про війну.

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