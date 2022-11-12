В Таврийске местные жители накормили ВСУ пирожками: фото, которое трогает до слез

История встречи ВСУ местными жителями

Когда военные подходили колонной к Таврийску, местные жители подошли к ним и угостили пирожками. Люди так долго ждали освобождения.

"Таврийское, Херсонская область. Освободили вчера. Стоим колонной, подходит мужчина. И чуть ли не плача рассказывает, как 8 месяцев ждал, почти не выходя из дома и как не поверил своим глазам, когда услышал родной язык. Село разбито. Хз, как они здесь выживали, тихо ненавидя упершуюся в них мразоту. Держались и ждали. Чтобы накормить нас пирожками", - написал украинец.

Таврийское освободили от россиян (фото: facebook.com/Valua.Chuk)

Для справки

Площадь освобожденной от российских оккупантов территории на юге Украины составила уже более 3 тысячи квадратных километров, хотя еще 10 ноября военные ВСУ говорили о 260 квадратных километрах.

Напомним, 11 ноября, Минобороны Украины сообщило об освобождении Херсона от оккупантов. ВСУ вошли в город, а пути отступления российских оккупантов находятся под огневым контролем украинской армии.

Также замглавы Минобороны Анна Маляр отметила, что зачистка Херсона после освобождения от российских захватчиков может занять несколько недель, однако ВСУ известны все коллаборанты в деоккупированных населенных пунктах.