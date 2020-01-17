Татьянин день: интересные факты о празднике, поверья и привороты

Татьянин день празднуют ежегодно 25 января православные христиане, тогда как верующие западного обряда чтят память святой мученицы Татианы 12 января.

В Украине ее именины считаются неофициальным Днем студентов, который наша страна получила "в наследстве" от Российской империи еще в XVIII веке. На самом же деле праздник учащихся ВУЗов, колледжей, техникумов и училищ Украины был учрежден указом президента в 1999 году - дата совпадает с Международным днем студента, который отмечается в большинстве стран мира 17 ноября.

Как гласят церковные предания, святая Татиана жила в Риме во II-III веках, во времена жестоких гонений на христиан. Она была дочерью римского проконсула, набожного христианина. Девушка в 18-летнем возрасте стала диаконисой и посвятила себя служению Богу, была служительницей в церкви, помогала больным, беременным, участвовала в обряде крещения.

Когда Римом стал править 16-летний Александр Север (222 - 235 годы), вся власть фактически сосредоточилась в руках префекта Ульмиян - жестокого и фанатичного гонителя христиан. Узнав, что Татьяна исповедует веру в Спасителя, он сначала пытался уговорить молодую и очень красивую девушку отступиться от Веры, пытаясь уберечь ее от смерти. Но Татьяна не отреклась от Бога и была предана жутким пыткам. Произошло это в 226 году. Девушка в плену язычников молилась Богу, и Всевышний тогда наслал землетрясение, посылал ей исцеление от ран после пыток и истязаний, и даже львы не нападали на Татьяну, но кротко лизали ей ноги, а одного из мучителей растерзали. 25 января (по новому стилю) 235 года христианку казнили через отсечение головы.

Церковь причислила мученицу Татьяну к лику святых. В день ее казни верующие отмечают именины Татьяны.

Икона Святой Татьяны (Фото: facebook.com/aida.tv3)

Как именины Татьяны стали Днем студентов

Истоки праздника уходят в 1755 год, когда 25 января российская императрица Елизавета Петровна одобрила прошение генерал-адъютанта графа Ивана Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета. День подписания Шувалов выбрал не случайно: таким образом, он сделал своеобразный подарок на именины своей матери - Татьяне Петровне.

С тех пор Святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов.

Кстати, само древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает "устроительница".

В XVIII - первой половине XIX веков университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было (12) 25 января.

В 60-70 гг. XIX века Татьянин день превращается в неофициальный студенческий праздник. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенты всегда весело отмечали.

Татьянин день 25 января называют Днем студента (Фото: pixabay.com/StockSnap)

Народные поверья и традиции, привороты

Татьянин день имеет несколько названий: Бабий кут, Солныш, Татьяна, Татьяна Крещенская. Издавна о празднике говорили так: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!"

Также бытовала традиция гадать на любовь и даже привораживать. Девушки мастерили метелочки из тряпочек и перьев и верили, что если положить метелочку на кухне в доме возлюбленного, то парень обязательно позовет замуж.

Женщины в Татьянин день пекли хлеб в виде солнца и приглашали светило поскорее вернуться к людям. Такие караваи ели всей семьей, чтобы каждому достался "кусочек солнца".

Существуют особые приметы во время приготовления каравая: