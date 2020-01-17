Тетянин день: цікаві факти про свято, повір'я та привороти

Тетянин день святкують щорічно 25 січня православні християни, тоді як віруючі західного обряду вшановують пам'ять святої мучениці Тетяни 12 січня.

В Україні її іменини вважаються неофіційним Днем студентів, який наша країна отримала "у спадок" від Російської імперії ще в XVIII столітті. Насправді ж свято учнів вузів, коледжів, технікумів та училищ України був установлений указом президента у 1999 році - дата збігається з Міжнародним днем студента, який відзначається в більшості країн світу 17 листопада.

Як свідчать церковні перекази, свята Тетяна жила в Римі у II-III століттях, за часів жорстоких гонінь на християн. Вона була дочкою римського проконсула, побожного християнина. Дівчина у 18-річному віці стала діаконисою і присвятила себе служінню Богові, була служницею в церкві, допомагала хворим, вагітним, брала участь в обряді хрещення.

Коли Римом почав правити 16-річний Олександр Север (222 - 235 роки), вся влада фактично зосередилася в руках префекта Ульміяна - жорстокого і фанатичного гонителя християн. Дізнавшись, що Тетяна сповідує віру в Спасителя, він спочатку намагався вмовити молоду і дуже красиву дівчину відступитися від Віри, намагаючись вберегти її від смерті. Але Тетяна не зреклася Бога і була піддана жорстоким тортурам. Сталося це в 226 році. Дівчина в полоні язичників молилася Богу, і тоді Всевишній послав землетрус, посилав їй зцілення від ран після тортур і катувань, і навіть леви не нападали на Тетяну, проте лагідно лизали їй ноги, а одного з мучителів розтерзали. 25 січня (за новим стилем) 235 року християнку стратили через відсікання голови.

Церква зарахувала мученицю Тетяну до лику святих. В день страти віруючі відзначають іменини Тетяни.

Ікона Святої Тетяни (Фото: facebook.com/aida.tv3)

Як іменини Тетяни стали Днем студентів

Витоки свята сягають 1755 року, коли 25 січня російська імператриця Єлизавета Петрівна схвалила прохання генерал-ад'ютанта графа Івана Шувалова і підписала указ про відкриття Московського університету. День підписання Шувалов вибрав не випадково: таким чином, він зробив своєрідний подарунок на іменини своїй матері - Тетяні Петрівні.

Відтоді Свята Тетяна вважається покровителькою студентів та педагогів.

До речі, саме стародавнє ім'я "Татіана" в перекладі з грецького означає "упорядниця".

У XVIII - першій половині XIX століть університетським, а тому і студентським святом стали урочисті акти в ознаменування закінчення навчального року, на них були присутні численні гості, роздавали нагороди, проголошувалися промови. В той же час офіційним університетським днем, який відзначався молебнем в університетській церкві, було (12) 25 січня.

У 60-70 роках XIX століття Тетянин день перетворюється на неофіційне студентське свято. До того ж, з нього починалися студентські канікули, і саме цю подію студенти завжди весело відзначали.

Тетянин день 25 січня називають Днем студента (Фото: pixabay.com/StockSnap)

Народні повір'я і традиції, привороти

Тетянин день має кілька назв: Бабин кут, Солниш, Тетяна, Тетяна Водохресна. З давніх-давен про свято говорили так: "Тетяна і коровай пече, і доріжки по річці б'є, і хоровод веде!"

Також побутувала традиція ворожити на кохання і навіть причаровувати. Дівчата майстрували мітелки з ганчірок і пір'я та вірили, що якщо покласти мітелко на кухні в хаті коханого, то хлопець обов'язково покличе заміж.

Жінки на Тетянин день пекли хліб у вигляді сонця і запрошували світило скоріше повернутися до людей. Такі короваї їли всією сім'єю, щоб кожному дістався "шматочок сонця".

Існують особливі прикмети під час приготування короваю: