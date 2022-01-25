Татьянин день 25 января: красивые поздравления в стихах и открытках
Сегодня отмечается Татьянин день – день памяти святой Татианы Римской, которая погибла за свою веру в Бога. В этот день принято читать молитвы и поздравлять всех женщин с именем Татьяна.
Как оригинально и красиво поздравить в стихах или открыткой с днем Татьяны – читайте ниже.
С Днем Татьяны поздравляю,
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
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Татьянин день пришел сегодня,
Пускай здоровье принесет,
Пускай подарит много счастья
И все проблемы заберет!
Пускай подарит настроенье
И защитит тебя от зла.
Пусть будет всё всегда в порядке.
И поздравляю я тебя!
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Ангел хранитель, Татьяну храни.
В суетном мире ее береги,
Крыльями нежными ты обними,
Теплом и заботой ее награди.
В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел тогда не покинет тебя.
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В Татьянин день есть масса пожеланий:
Добра, уюта, много счастья, света
И исполнения всех ваших пожеланий,
И вдохновения, удачи и успехов.
Пускай прекрасными становятся все дни.
Благополучия вам, радости, любви.
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Татьяны, Танечки, Танюши,
Примите наши поздравления!
В Татьянин день пусть окружает
Вас радость, счастье и веселье!
Пусть Ангел ваш по жизни рядом
Оберегает, наставляет.
И все желания красавиц
Легко и быстро исполняет!
Здоровья, благ и всех свершений
Всем Таням, Танечкам, Танюшам.
Январь для вас — пора везений,
А имя — оберег ваш лучший!
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Чарівне ім’я — Тетяна!
В твоє свято побажаю,
Щоб здорова була й гарна,
Щоб проблем і бід не знала.
Щоб сама кохала ніжно,
Й трепетно була кохана.
У цей день холодний, сніжний
Всі букети — для Тетяни!
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В день Тетяни привітання
Я тобі, красуне, шлю.
Хай Свята оберігає
Долю і любов твою.
Хай шепоче тобі ніжно
Мудрі по життю поради,
Боронить нехай від горя,
Від образи та від зради.
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З Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,
Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.
Думки твої хай будуть чистіші від сльози
Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.
Щоби могла дозволити собі розкішні речі,
Щоб у вухах дзвеніло від реготу малечі.
Напомним, ранее мы писали о том, какая молитва в Татьянин день поможет выполнить заветное желание.
А также рассказывали о том, какие строгие запреты существуют на Татьянин день.