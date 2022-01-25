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Тетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівках

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Вівторок 25 січня 2022 07:00
Тетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівках Фото: красиві привітання на Тетянин день у листівках і віршах (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сьогодні відзначається Тетянин день - день пам'яті Святої Татіани Римської, яка загинула за свою віру в Бога. У цей день заведено читати молитви та вітати всіх жінок з ім'ям Тетяна.

Як оригінально і красиво привітати у віршах або листівкою з днем Тетяни – читайте нижче.

З Днем Тетяни вітаю,
Заступництва бажаю.
Ангел нехай тебе зберігає
Від турбот і від образ.

Щастя, міцного здоров'я,
Радості, добра з любов'ю,
Тільки правильних доріг,
Жити завжди щоб без тривог!
*****

Тетянин день прийшов сьогодні,
Нехай здоров'я принесе,
Нехай подарує багато щастя
І всі проблеми забере!

Нехай подарує настрій
І захистить тебе від зла.
Нехай буде все завжди в порядку.
І вітаю я тебе!

*****

Тетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівках

Ангел хранитель, Тетяну бережи.
В суєтному світі її бережи,
Крилами ніжними ти обійми,
Теплом і турботою її нагороди.

В дорозі не кидай і від бід збережи,
Рукою незримою шлях вкажи.
З днем ангела, Таня, повір в чудеса,
І ангел тоді не покине тебе.

*****

Тетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівкахУ Тетянин день є маса побажань:
Добра, затишку, багато щастя, світла
І виконання всіх ваших побажань,
І натхнення, удачі та успіхів.
Нехай прекрасними стають всі дні.
Благополуччя вам, радості, любові.

*****

Тетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівках

Тетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівках

Тетяни, Танечки, Танюші,
Прийміть наші вітання!
У Тетянин день нехай оточує
Вас радість, щастя і веселощі!

Нехай Ангел ваш по життю поруч
Оберігає, наставляє.
І всі бажання красунь
Легко і швидко виконує!

Здоров'я, благ і всіх звершень
Всім Таням, Танечкам, Танюшам.
Січень для вас — пора везінь,
А ім'я-оберіг ваш найкращий!
*****

Тетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівкахТетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівкахЧарівне ім'я - Тетяна!
У твоє свято побажаю,
Щоб здорова була й гарна,
Щоб проблем і бід не знала.

Щоб сама кохала ніжно,
Й трепетно була кохана.
У цей день холодний, сніжний
Всі букети - для Тетяни!

*****

У день Тетяни привітання
Я тобі, красуне, шлю.
Хай Свята оберігає
Частку і любов твою.

Хай шепоче тобі ніжно
Мудрі по життю поради,
Боронити Хай від горя,
Від образи та від зради.

******

Тетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівкахТетянин день 25 січня: красиві привітання у віршах і листівкахЗ Днем ангела Тетяні вітання шлю палкі,
Хай будуть твої кроки упевнені й легкі.
Думки твої хай будуть чистіші від сльози
Щоби в житті не було ні шторму, ні грози.
Щоби могла дозволити собі розкішні речі,
Щоб у вухах дзвеніло від реготу малечі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка молитва в Тетянин день допоможе виконати заповітне бажання.

А також розповідали про те, які суворі заборони існують на Тетянин день.

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