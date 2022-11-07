"Тату, я вірю в тебе": Тарас Тополя показав зворушливий подарунок від дітей

Відомий український музикант, лідер гурту "Антитіла" та парамедик Тарас Тополя показав щемливий малюнок від своїх дітей. Зокрема, 9-річний Роман, 6-річний Марк та 2-річна Марія намалювали татові надихаючий плакат.
Фото артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Зазначається, що малюкам допомагала малювати мама, співачка Альоша.
"Вечір - двісті п‘ятдесят шостий. Настрій - татове виховання. Місяць - і мамина любов. Ростуть правильні козаки", - підписав фото співак.
На плакаті діти парамедика намалювали великий прапор України та залишили надихаючі написи.
"Ромка і мама, і Марко, і Марі для тата. Слава України! Тату, я вірю в тебе. Ти зможеш. Покажи їм, де раки зимують. Все буде Україна. Все переживемо. Героям слава. Смерть ворогам", - пише на малюнку.
У коментарях українців дуже розчулили слова дітей, тому вони похвалили за виховання Тараса Тополю та Альошу. Також вони зазначили, що саме від дітей залежить майбутнє України.
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