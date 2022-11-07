"Тату, я вірю в тебе": Тарас Тополя показав зворушливий подарунок від дітей

Зазначається, що малюкам допомагала малювати мама, співачка Альоша.

"Вечір - двісті п‘ятдесят шостий. Настрій - татове виховання. Місяць - і мамина любов. Ростуть правильні козаки", - підписав фото співак.

На плакаті діти парамедика намалювали великий прапор України та залишили надихаючі написи.

"Ромка і мама, і Марко, і Марі для тата. Слава України! Тату, я вірю в тебе. Ти зможеш. Покажи їм, де раки зимують. Все буде Україна. Все переживемо. Героям слава. Смерть ворогам", - пише на малюнку.

Тарас Тополя показав подарунок від дітей (instagram.com/tarastopolia)

У коментарях українців дуже розчулили слова дітей, тому вони похвалили за виховання Тараса Тополю та Альошу. Також вони зазначили, що саме від дітей залежить майбутнє України.

Добре, що вас виховали таким. Дякую вашим батькам;

Правильні батьки - правильні діти!;

Покажи їм, де раки зимують - це легенда;

Красиво і душевно розбиває серце.

Тарас Тополя з дружиною та дітьми (instagram.com/tarastopolia)