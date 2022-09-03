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"Так работает добро": к сыновьям Тараса Тополи в США приехала полиция с подарками (фото)

Новина українською →
США, Суббота 03 сентября 2022 16:35
"Так работает добро": к сыновьям Тараса Тополи в США приехала полиция с подарками (фото) К сыновьям Тараса Тополи в США с подарками пришла полиция (instagram.com/tarastopolia)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский музыкант и фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя рассказал, что к двум его сыновьям, которые из-за войны начали обучение в американской школе в Нью-Джерси, 1 сентября пришли полицейские. Они принесли детям подарки.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

В частности, в Нью-Джерси давно существует традиция помогать детям, нуждающимся в поддержке в начале учебного года.

Полицейские принесли Роме и Марку портфели со всеми необходимыми учебными принадлежностями.

"В американском городке, где наши с Алешей дети пошли в школу и в садик, есть традиция. Полицейские делают подарки детям в начале учебного года. Они выбирают по своему усмотрению тех, кому они нужны. В этом году Марко и Роман получили школьные портфели с принадлежностями, подарки полицейские вручили лично", - говорится в сообщении.

Также певец признался, что такое проявление внимания к украинским детям было неожиданным и в то же время очень приятным. Он поблагодарил полицейских за столь важную поддержку.

"Так работает Добро! На одном континенте ты помогаешь деткам, на другом - помогают твоим", - добавил он.

&quot;Так работает добро&quot;: к сыновьям Тараса Тополи в США приехала полиция с подарками (фото)К сыновьям Тараса Тополи, которые начали обучение в США, с подарками пришла полиция (instagram.com/tarastopolia)

Ранее сообщалось, что Тополя с группой "Антитіла" берут на попечение детей погибших на войне героев.

Также мы писали, что Певец показывал, как спасает украинских воинов с передовой.

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Тарас Тополя
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