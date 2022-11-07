"Папа, я верю в тебя": Тарас Тополя показал трогательный подарок от детей

Отмечается, что малышам помогала рисовать мама, певица Алеша.

"Вечер - двести пятьдесят шестой. Настроение - папиное воспитание. Луна - и мамина любовь. Растут правильные казаки", - подписал фото певец.

На плакате дети парамедика нарисовали большой флаг Украины и оставили вдохновляющие надписи.

"Ромка и мама, и Марко, и Мари для папы. Слава Украины! Папа, я верю в тебя. Ты сможешь. Покажи им, где раки зимуют. Все будет Украина. Все переживем. Героям слава. Смерть врагам", - пишет на картинке.

Тарас Тополь показал подарок от детей (instagram.com/tarastopolia)

В комментариях украинцев очень растрогали слова детей, поэтому они похвалили за воспитание Тараса Тополю и Алешу. Также они отметили, что от детей зависит будущее Украины.

Хорошо, что вас так воспитали. Спасибо вашим родителям;

Правильные родители - правильные дети!;

Покажи им, где раки зимуют – это легенда;

Красиво и душевно разбивает сердце.

Тарас Тополь с женой и детьми (instagram.com/tarastopolia)