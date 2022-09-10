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"Страшные времена": Тарас Тополя рассказал, чего больше всего боялся на фронте

Новина українською →
Суббота 10 сентября 2022 17:30
"Страшные времена": Тарас Тополя рассказал, чего больше всего боялся на фронте Тарас Тополя (instagram.com/tarastopolia)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, который сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину ушел на фронт, поделился воспоминаниями. Он заявил, что забыть ужасы пережитые на войне невозможно.

В интервью Григорию Решетнику исполнитель назвал страшные вещи, с которыми ему приходилось сталкиваться.

По его словам, самое страшное на войне - это авиация. Он отметил, что в какой-то момент возле человека может что-то взорваться и самое страшное, если он попадает в радиус действия.

"Вертолет, отрабатываемый НУРСами (неуправляемая реактивная ракета, - ред.). Но, если из того, что непосредственно становилось рядом, но, к счастью, не попадало по нам, это когда работает танк. У танка скорость снаряда быстрее звука и взрыв происходит быстрее, чем долетает звук. Просто в какой-то момент возле тебя что-то взрывается. Если ты попал в радиус действия, то все, ты даже не заметишь. Хоп и исчезаешь", - поделился музыкант.

&quot;Страшные времена&quot;: Тарас Тополя рассказал, чего больше всего боялся на фронтеТарас Тополя рассказал, что самое страшное на войне (instagram.com/tarastopolia)

Также Тополя рассказал, что ему приходилось готовиться и к химической атаке. Тогда он испытывал страх.

"Мы закупили костюмы химзащиты на весь батальон, противогазы, фильтры, атропин, антидот. Вообще было страшное осознание, что ты должен в 21 веке в центре Европы заниматься этими вещами. Что тут сказать, времена такие страшные", - добавил он.

&quot;Страшные времена&quot;: Тарас Тополя рассказал, чего больше всего боялся на фронте&quot;Страшные времена&quot;: Тарас Тополя рассказал, чего больше всего боялся на фронте

Тарас Тополя рассказал, что самое страшное на войне (instagram.com/tarastopolia)

Ранее сообщалось, что Тополя с группой "Антитіла" берут на попечение детей погибших на войне героев.

Также мы писали, что певец показывал, как спасает украинских воинов с передовой.

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Тарас Тополя
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