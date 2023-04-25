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"Тату, я так скучив": у мережі показали зворушливу розмову хлопчика з батьком-військовим

У мережі показали зворушливе відео розмови батька та сина (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Через війну, яку розпочала Росія проти України, багато українських дітей змушені тривалий час не бачити своїх батьків. Зворушливе відео з'явилось у мережі, як хлопчик мужньо стримує сльози під час розмови з татом.

Відео опублікувала користувач "28_katya_28" у ТікТок.

На ролику хлопчик говорить з батьком телефоном і мужньо стримує сльози.

Поки тато-військовий щось розповідає сину, по обличчю дитини течуть сльози. Однак, він мужньо намагається показати, що не плаче.

"Тато, я так скучив", - сказав хлопчик.

Поки українські військові захищають українську землю від російських окупантів, їхні найрідніші безмежно за ними сумують.

Користувачі у мережі не могли стримати сльози від побаченого відео. Вони написали:

  • Плачу разом з цим хлопчиком. За що це все Україні?;
  • Як він мужньо сльози стримує;
  • Скільки сили в цьому хлопчику. Він росте достойним сином свого батька;
  • Серце розривається. Ці дитячі очки повні сліз;
  • Як він тримається, дуже мужня дитина;
  • Не можу на таке дивитись. Він точно ні в чому не винен;
  • До сліз, який мужній хлопчик;
  • Росте справжній чоловік. Як він по-дорослому стримує сльози.

Раніше ми розповідали історію батька і сина, які захищають Україну в одному підрозділі на одній "Гвоздиці".

Також ми писали, батьки російських військових закликають своїх синів мародерити в Україні.

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