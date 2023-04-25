"Папа, я так соскучился": в сети показали трогательный разговор мальчика с отцом-военным

Из-за войны, которую начала Россия против Украины, многие украинские дети вынуждены длительное время не видеть своих родителей. Трогательное видео появилось в сети, как мальчик мужественно сдерживает слезы во время разговора с папой.
Видео опубликовала пользователь "28_katya_28" в ТикТок.
На ролике мальчик говорит с отцом по телефону и мужественно сдерживает слезы.
Пока папа военный что-то рассказывает сыну, по лицу ребенка текут слезы. Однако он мужественно пытается показать, что не плачет.
"Папа, я так соскучился", - сказал мальчик.
Пока украинские военные защищают украинскую землю от российских оккупантов, их самые родные безгранично по ним скучают.
Пользователи в сети не могли сдержать слезы от увиденного видео. Они написали:
Ранее мы рассказывали историю отца и сына, защищающих Украину в одном подразделении на одной "Гвоздике".
Также мы писали, что родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине.