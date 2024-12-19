Татарінцева і Кот зізналися, чи не відмовилися від ідеї усиновлення після народження доньки

Що кажуть Татарінцева і Кот

Так, хореограф зауважив, що ця думка нікуди не зникла, і у майбутньому вони справді можуть наважитися на усиновлення.

"Ми спілкувались про це. Ми не можемо сказати, що ми плануємо взяти дитину, але ми спілкувалися про те, що так, можливо. Для того щоб була велика сім'я, ми подумаємо про те, щоб взяти дитинку з дитячого будинку. Ми не знаємо, чи це буде друга дитина, чи третя. Будемо дивитися по ситуації, як саме в цей період ми будемо відчувати", - сказав Євген.

скриншот з інтерв'ю

скриншот з інтерв'ю

Донечка пари, яку вони так довго чекали, з'явилася на світ у липні цього року, і у соцмережах вони тоді ділилися з підписниками щасливою звісткою. Татарінцева і Кот узаконили свої стосунки у січні 2019 року, і у минулому неодноразово говорили про те, що хочуть стати батьками. Тому вони постійно підіймали цю тему, а також згадували і про усиновлення.

Пара наважувалася на роботу з репродуктологом та розглядала варіант ЕКО-запліднення, але обійшлося без цього. Татарінцева розповідала раніше, що в якийсь момент вирішила відпустити ситуацію і просто чекати дива. І воно таки справді для них сталося.

Кот і Татарінцева стали батьками в липні (фото: instagram.com/tatarintseva.kot) Кот і Татарінцева стали батьками в липні (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Окрім того, Наталія зізнавалася, що проблеми з вагітністю могли виникнути на тлі її активної спортивної кар'єри.

"Це стреси, це кількість виступів, постійний адреналін, адже у мене були виступи кожні 3 дні. Як у дівчини, яка стресує кожні 3 дні і фізично працює, моя гормональна система одного дня сказала: "Окей, ми поки що почекаємо". Звичайно, я переживаю, адже це мій стан як жінки", - говорила вона.

Зараз зірки насолоджуються батьківством і діляться у соцмережах щасливими моментами життя з донечкою. Вони приділяють більшість свого часу малюку, проте знаходять час і для себе. Адже після народження дитини пара вже встигла з'їздити на відпочинок разом із нею.

Коментуючи таке своє рішення, зіркові батьки сказали Дьоміну про те, що зробили так, адже розуміли: складно буде і так, і так, незалежно від того, будуть вони вдома чи кудись поїдуть.

Кот і Татарінцева замислюються про усиновлення (фото: instagram.com/tatarintseva.kot) Кот і Татарінцева замислюються про усиновлення (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)