Таро-прогноз для всех знаков Зодиака на февраль 2022: для кого конец зимы станет волшебным

Овен

Умеренность, Император, Повешенный

В феврале Овнам нужно работать над собой, чтобы импульсивность не стала причиной неприятностей и проблем. Размеренно работайте, принимайте обдуманные решения и не идите на поводу у эмоций.

Ваша власть в феврале должна основываться на мудрых и непредвзятых решениях. Нужно действовать по плану и не начинать ничего нового прежде, чем не поставите точку в незавершенных делах.

Телец

Солнце, Смерть, Маг

У Тельцов в феврале будут безграничные возможности и можно смело выбирать новый путь, отдыхать и наслаждаться жизнью. Все ваши неприятности остались позади и теперь можно смело двигаться вперед.

Однако вам придется кое-что изменить и карты указывают на то, что пришла пора попрощаться со страхами и сомнениями. У вас ожидаются неизбежные перемены в жизни, и они будут к лучшему, если вы не станете сопротивляться.

Осуществить все задуманное вам поможет не только уверенность в победе, но и умение подстраиваться под обстоятельства. У вас получится проложить свой путь и выйти на новый уровень успеха.

Близнецы

Сила, Маг, Смерть

Не опускайте руки и настройтесь на оптимизм. Ваш успех уже близок и сейчас важно не уходить от намеченного пути. Ваша уверенность в себе и ответственность помогут достичь поставленной цели.

В феврале вы сможете по-новому организовать свою работу, испробовать новые навыки или идеи, а также использовать свои таланты для достижения невероятного успеха.

Для вашей жизни вам необходимо переродиться. Не отказывайтесь от перемен, которые придут к вам в конце месяца. Отпустите прошлое, чтобы не лишать себя новых возможностей.

Рак

Суд, Влюбленные, Императрица

Займитесь в начале февраля вопросами, которые связаны с вашей репутацией. У вас получится отстоять личное мнение, избавиться от манипуляторов и разрешить трудности. Сила воли вам поможет оставаться честными в решении споров.

В середине месяца вам придется больше времени уделить личной жизни. Возможно, конфликт в паре будет улажен, а одинокие – встретят новую любовь. Принимайте все решения самостоятельно и доверяйте собственному сердцу.

В конце месяца вас ждет развитие и рост. Постарайтесь не спешить и действовать мудро. Умейте вовремя остановиться и позаботиться об эмоциональном здоровье.

Лев

Императрица, Звезда, Император

Начало месяца станет благополучным. Доверяйте своей интуиции, обращайте внимание на знаки судьбы.

Помните, что мечты сбываются и поэтому в середине февраля вам не стоит сильно переживать за свои дела. Нужно только не спешить, не менять спонтанно планы и не отказываться от задуманного.

В конце месяца Львы получат новую власть, но удержать ее в руках будет непросто. Принимайте мудрые решения и не бойтесь попросить от помощи, чтобы уберечь себя от ошибок.

Дева

Иерофант, Колесо фортуны, Звезда

Придерживайтесь правил в начале февраля, чтобы не навредить репутации. Есть возможность получить расширение в любой сфере, но понадобится тщательный план с учетом первостепенных задач.

В середине месяца вероятны неожиданные события, на которые повлиять будет невозможно. Не паникуйте и следите за ситуацией. События вам подскажут, что нужно сделать.

В конце месяца есть все шансы воплотить в жизнь все свои мечты. Не предавайте свои идеалы, не сворачивайте с выбранного пути. Не спешите и принимайте взвешенные решения.

Весы

Влюбленные, Башня, Император

Начало месяца принесет кардинальные шаги в личной жизни – придется принять решение, которое освободит от проблем и принесет перемены. Отменить это решение будет уже невозможно, а значит – подумайте дважды.

В середине месяца в жизнь ворвутся перемены, которые уже давно назрели. Спрятаться за иллюзорным спокойствием не получится и придется посмотреть правде в глаза. Не сопротивляйтесь и ищите плюсы в данной ситуации.

Конец месяца принесет процветание. Вам придется принимать решения и опираться на логику, чтобы не испортить себе репутацию. Ожидается развитие в работе, в личной жизни. Будьте предельно внимательны, чтобы не упустить возможности.

Скорпион

Солнце, Сила, Маг

В начале периода появятся невероятные возможности, которые упустить просто нельзя. У вас есть шанс обзавестись полезными знакомствами, продвинуться по карьере и получить выгодный контракт.

В середине февраля будут новые победы и возможности. Не останавливайтесь в своем развитии, не опускайте руки из-за временных препятствий. Пользуйтесь своими знаниями и навыками, чтобы достичь победы и награды.

В конце месяца вам придется воплотить в жизнь что-то новое, чтобы достичь вершин. Записывайте новые идеи и мысли – это важно. Некоторые из них могут стать гениальным планом для развития бизнеса или получения высокого уровня доходов.

Стрелец

Император, Отшельник, Дьявол

У вас откроются новые возможности, которые быстро приведут вас к успеху. Придется действовать мудро, работать в команде и принимать важные решения. Исправления ошибок поможет достичь финансового благополучия.

Середина месяца принесет временное уединение и изоляцию, которые точно пойдут на пользу. У вас появится возможность отдохнуть, пересмотреть планы, исправить ошибки и отказаться от того, что не приносит пользы.

В конце месяца будьте готовы к борьбе с искушениями. Откажитесь от всего, что может вам навредить или затормозить. Прислушайтесь к внутреннему голосу, он убережет от проблем.

Козерог

Сила, Колесо фортуны, Влюбленные

Начало месяца принесет успех, но для этого придется вложить много времени и усилий. Награда будет и в денежном эквиваленте, поэтому стоит напрячься. Не берите на себя непосильную ношу и рассчитывайте силы так, чтобы не переутомляться.

Во второй декаде февраля все пойдет не по плану, но это необходимо для качественных изменений вашей жизни. Анализируйте события и извлекайте уроки, чтобы в будущем не повторять ошибки.

В конце месяца вам придется сделать важный выбор, возможно – в личной жизни. Вы окажетесь на развилке, где придется выбрать свой путь. Прислушивайтесь к своему сердцу.

Водолей

Маг, Дурак, Умеренность

Первая карта указывает на то, что Водолеи смогут изменить подход к делам или найти способ, который облегчит им жизнь за счет чего-то нового. Сложа руки сидеть не выйдет – вам нужна скорость реакции.

Главным врагом в середине месяца станет халатность. Не теряйте бдительность и не перекладывайте ничего на чужие плечи даже в том случае, если вам кажется, что все идет удачно.

К концу месяца обретете спокойствие. Не торопитесь с выводами, принимайте решения умом, а не по воле случая. Успех вам гарантирован, если вы будете внимательны к деталям и не будете откладывать все в долгий ящик.

Рыбы

Император, Умеренность, Отшельник

В начале месяца действуйте активно, не забывайте об ответственности. У вас есть шансы вырасти в деловой среде, завоевать авторитет или получить должность мечты.

В середине месяца не меняйте резко планы, не поддавайтесь на уговоры. Вам нужно замедлиться, чтобы успеть все сделать в срок и не наделать ошибок.

Конец зимы стоит провести в одиночестве, потратить время на себя. Возьмите паузу, чтобы восстановить силы, позаботиться о здоровье или сменить имидж.