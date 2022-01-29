Названы благоприятные и неблагоприятные дни в феврале 2022: учтите эти даты для своих планов

Разные фазы Луны способны создать соответствующее настроение дня, которое будет влиять на поведение людей.

Календарь благоприятных и неудачных дней на февраль 2022 года позволит вам выбрать нужную дату для важных мероприятий, свиданий, похода на собеседование.

Какие дни будут в феврале удачными, а какие неблагоприятными и даже опасными, рассказали в Afisha.bigmir.

Фазы Луны в феврале

1 февраля наступит Новолуние. Это явление пройдет под знаком Водолея. В этот день люди будут стремиться к внутренней свободе и независимости.

День станет удачным для прощения старых обид, начинаний, запуска проектов и анализа ошибок прошлого.

Со 2 по 15 февраля Луна будет расти

16 февраля – Полнолуние. Оно произойдет под знаком Льва. Настроение у многих людей будет приподнятое, будет ощущаться прилив сил и желание что-то создавать новое.

Но астрологи предупреждают, что есть риск ошибок и принятия неверных или неадекватных решений.

С 17 по 28 февраля – убывающая Луна.

Благоприятные дни в феврале

Благоприятные дни могут принести удачу в запланированных делах, на мероприятиях, собеседованиях. Встречи будут удачны, свидания позитивные, а подписания договоров принесут прибыль.

Самые удачные дни: 1, 2, 11, 12, 15, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28

Для решительных действий стоит выбрать: 2, 4, 9, 13, 19, 20

Неблагоприятные дни в феврале

В такие дни может усиливаться эмоциональность, раздражительность, напряженность. Не стоит на эти дни планировать важные события, встречи, подписание документов и различные нововведения.

Нельзя в такие дни подаваться соблазнам и провокациям, стоит избегать выяснения отношений, конфликтов и интриг.

Самые опасные дни: 16 и 26

Следует проявить осторожность: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 23, 26