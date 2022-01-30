Гороскоп для всех знаков Зодиака с 31 января по 6 февраля: не выносите "сор" из избы

Возможно повышение агрессивности и нервозности – не поддавайтесь эмоциональным порывам, а в личной жизни – не выносите сор из избы.

Гороскоп на первые дни февраля говорит о том, что неделя станет относительно спокойной. Неприятности будут эпизодическими, и в течении 1-2 дней ситуация разрешится в лучшую сторону.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 31 января по 6 февраля. Об этом сообщает Lunday.

Овен

У вас появится шанс начать жизнь с чистого листа. Планы должны быть реальными, без пустых мечтаний. Умеренные амбиции и уверенность в себе помогут вам создать что-то совершенно новое.

На вечер пятницы и выходные запланируйте отдых с приятным человеком. Возможно, отношения перейдут на новый уровень, неожиданно для вас самих.

Телец

Ваши недоброжелатели постараются испортить вашу репутацию. Пресекайте любые попытки вам навредить. У вас получится проявить самые лучшие деловые и личностные качества. Возможна мощная поддержка со стороны.

На выходные запланируйте минимум домашних дел, а время уделите заботе о здоровье и профилактике различных заболеваний.

Близнецы

Вас ожидает трудный период и неопределенность может оказаться губительной в карьере или личной жизни. Сначала все будет идти великолепно, но со среды по пятницу вас ожидает полоса неудач.

Сконцентрируйтесь на первостепенных вещах и игнорируйте менее актуальное. Выходные проведите с любимым человеком и обязательно поинтересуйтесь, как ему хочется отдохнуть и чем заняться.

Рак

Вы можете рассчитывать на то, что ваши задумки начнут воплощаться в жизнь. Начало недели пройдет в рутине, потом будет пик активности в работе.

В конце недели обязательно обратите внимание на свое самочувствие. У вас накопилось сильное переутомление, и пора задуматься о полноценном отдыхе.

Лев

В ближайшие дни вам будет трудно усидеть на одном месте и захочется ввязаться в какую-то авантюру. Во вторник вас будет тянуть на необдуманный шаг, который повлечет большие неприятности.

А вот на выходных вас порадует неожиданное денежное поступление, возможно вернут большой долг.

Дева

Астрологи рекомендуют вести самый обычный образ жизни, так как влияние звездных светил будет не очень позитивное. Вас одолеет сильная жажда перемен в жизни, потянет в путешествия и захочется что-то изменить в личном. Не поддавайтесь эмоциям – это путь в никуда.

Если не справляетесь, попросите совета у того, кому доверяете. На выходных возможна небольшая простуда или проблемы со здоровьем из-за спиртного.

Весы

Начало февраля принесет вам хорошие новости издалека. Возможно, вам предстоит поездка или переезд на новое место жительства. В начале недели смекалка поможет вам получить выгодный контракт.

Вторая часть недели будет занята хлопотами по дому, а в конце недели проявите осторожность, может быть встреча с мошенниками.

Скорпион

Ваш имидж расчетливого, безжалостного, меркантильного и обаятельного человека может сыграть с вами злую шутку. Человек, которому вы небезразличны, может отвернуться от вас из-за ревности.

И виноваты в этом будете только вы сами. Будьте добрее к людям и помогайте тем, кто в этом нуждается. В воскресенье не ищите себе приключений.

Стрелец

Неделя будет напоминать зебру – все хорошее будет чередоваться с негативом. Вторник вас порадует – вы получите приглашение в гости.

Со среды и до конца недели ожидается непростой период для тех, кто хотел благоприятных перемен на работе. Выходные пройдут очень насыщенно и интересно, вам могут доверить важную тайну.

Козерог

Будние дни порадуют неплохой прибылью при минимальных затратах. Деньги не свалятся просто с неба, вы получите вознаграждение за свой напряженный труд. Отложите часть суммы на инвестиции или крупную покупку.

А вот тех, кто уже отчаялся обрести счастье в личной жизни, ожидает приятный подарок от Вселенной на выходных.

Водолей

Все свои профессиональные обязанности постарайтесь выполнять максимально качественно. Именно этот подход сейчас очень важен для вас.

Во вторник ожидайте успех у противоположного пола, но не используйте этот шанс себе во вред. На выходных ожидается приглашение на какое-то официальное мероприятие.

Рыбы

Ваша настойчивость, решительность и прагматичность станут козырями на этой неделе. Пришло время завершить старые проекты и заняться освоением новых навыков.

В деньгах проблем не будет, могут предложить оригинальную подработку – сразу не отказывайте, дело перспективное. На выходных отправляйтесь в поход по магазинам, вы давно себе ничего не покупали.