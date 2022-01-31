Таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку на лютий 2022: для кого кінець зими стане чарівним

Овен

Помірність, Імператор, Повішений

У лютому Овнам потрібно працювати над собою, щоб імпульсивність не стала причиною неприємностей і проблем. Розмірено працюйте, приймайте обдумані рішення і не йдіть на поводу в емоцій.

Ваша влада в лютому повинна грунтуватися на мудрих і неупереджених рішеннях. Потрібно діяти за планом і не починати нічого нового перш ніж не поставите крапку в незавершених справах.

Телець

Сонце, Смерть, Маг

У Тельців в лютому будуть безмежні можливості й можна сміливо вибирати новий шлях, відпочивати та насолоджуватися життям. Всі ваші неприємності залишилися позаду і тепер можна сміливо рухатися вперед.

Однак вам доведеться дещо змінити й карти вказують на те, що прийшла пора попрощатися зі страхами та сумнівами. У вас очікуються неминучі зміни в житті, і вони будуть на краще, якщо ви не станете чинити опір.

Здійснити все задумане вам допоможе не тільки впевненість у перемозі, але і вміння підлаштовуватися під обставини. У вас вийде прокласти свій шлях і вийти на новий рівень успіху.

Близнюки

Сила, Маг, Смерть

Не опускайте руки та налаштуйтеся на оптимізм. Ваш успіх вже близько і зараз важливо не йти від наміченого шляху. Ваша впевненість в собі та відповідальність допоможуть досягти поставленої мети.

У лютому Ви зможете по-новому організувати свою роботу, випробувати нові навички або ідеї, а також використовувати свої таланти для досягнення неймовірного успіху.

Для вашого життя вам необхідно переродитися. Не відмовляйтеся від змін, які прийдуть до вас в кінці місяця. Відпустіть минуле, щоб не позбавляти себе нових можливостей.

Рак

Суд, Закохані, Імператриця

Займіться на початку лютого питаннями, які пов'язані з вашою репутацією. У вас вийде відстояти особисту думку, позбутися від маніпуляторів і вирішити труднощі. Сила волі вам допоможе залишатися чесними у вирішенні суперечок.

В середині місяця вам доведеться більше часу приділити особистому життю. Можливо, конфлікт в парі буде залагоджено, а самотні – зустрінуть нову любов. Приймайте всі рішення самостійно і довіряйте власному серцю.

В кінці місяця вас чекає розвиток і зростання. Постарайтеся не поспішати та діяти мудро. Вмійте вчасно зупинитися і подбати про емоційне здоров'я.

Лев

Імператриця, Зірка, Імператор

Початок місяця стане благополучним. Довіряйте своїй інтуїції, звертайте увагу на знаки долі.

Пам'ятайте, що мрії збуваються і тому в середині лютого вам не варто сильно переживати за свої справи. Потрібно тільки не поспішати, не міняти спонтанно плани та не відмовлятися від задуманого.

В кінці місяця Леви отримають нову владу, але утримати її в руках буде непросто. Приймайте мудрі рішення і не бійтеся попросити від допомоги, щоб уберегти себе від помилок.

Діва

Ієрофант, колесо фортуни, зірка

Дотримуйтеся правил на початку лютого, щоб не нашкодити репутації. Є можливість отримати розширення в будь-якій сфері, але знадобиться ретельний план з урахуванням першорядних завдань.

В середині місяця ймовірні несподівані події, на які вплинути буде неможливо. Не панікуйте і стежте за ситуацією. Події вам підкажуть, що потрібно зробити.

В кінці місяця є всі шанси втілити в життя всі свої мрії. Не віддавайте свої ідеали, не звертайте з обраного шляху. Не поспішайте і приймайте зважені рішення.

Терези

Закохані, Вежа, Імператор

Початок місяця принесе кардинальні кроки в особистому житті - доведеться прийняти рішення, яке звільнить від проблем і принесе зміни. Скасувати це рішення буде вже неможливо, а значить - подумайте двічі.

В середині місяця в життя увірвуться зміни, які вже давно назріли. Сховатися за ілюзорним спокоєм не вийде і доведеться подивитися правді в очі. Не чиніть опір і шукайте плюси в даній ситуації.

Кінець місяця принесе процвітання. Вам доведеться приймати рішення і спиратися на логіку, щоб не зіпсувати собі репутацію. Очікується розвиток в роботі, в особистому житті. Будьте гранично уважні, щоб не упустити можливості.

Скорпіон

Сонце, Сила, Маг

На початку періоду з'являться неймовірні можливості, які упустити просто не можна. У вас є шанс обзавестися корисними знайомствами, просунутися по кар'єрі та отримати вигідний контракт.

У середині лютого будуть нові перемоги та можливості. Не зупиняйтеся у своєму розвитку, не опускайте руки через тимчасові перешкоди. Користуйтеся своїми знаннями та навичками, щоб досягти перемоги та нагороди.

В кінці місяця вам доведеться втілити в життя щось нове, щоб досягти вершин. Записуйте нові ідеї та думки – це важливо. Деякі з них можуть стати геніальним планом для розвитку бізнесу або отримання високого рівня доходів.

Стрілець

Імператор, Відлюдник, Диявол

У вас відкриються нові можливості, які швидко приведуть вас до успіху. Доведеться діяти мудро, працювати в команді та приймати важливі рішення. Виправлення помилок допоможе досягти фінансового благополуччя.

Середина місяця принесе тимчасове усамітнення та ізоляцію, які точно підуть на користь. У вас з'явиться можливість відпочити, переглянути плани, виправити помилки та відмовитися від того, що не приносить користі.

В кінці місяця будьте готові до боротьби зі спокусами. Відмовтеся від усього, що може вам нашкодити або загальмувати. Прислухайтеся до внутрішнього голосу, він вбереже від проблем.

Козоріг

Сила, Колесо Фортуни, Закохані

Початок місяця принесе успіх, але для цього доведеться вкласти багато часу і зусиль. Нагорода буде і в грошовому еквіваленті, тому варто напружитися. Не беріть на себе непосильну ношу і розраховуйте сили так, щоб не перевтомлюватися.

У другій декаді лютого все піде не за планом, але це необхідно для якісних змін вашого життя. Аналізуйте події та витягуйте уроки, щоб в майбутньому не повторювати помилки.

В кінці місяця вам доведеться зробити важливий вибір, можливо - в особистому житті. Ви опинитеся на розвилці, де доведеться вибрати свій шлях. Прислухайтеся до свого серця.

Водолій

Маг, Дурень, Помірність

Перша карта вказує на те, що Водолії зможуть змінити підхід до справ або знайти спосіб, який полегшить їм життя коштом чогось нового. Склавши руки сидіти не вийде - вам потрібна швидкість реакції.

Головним ворогом в середині місяця стане недбалість. Не втрачайте пильність і не перекладайте нічого на чужі плечі навіть в тому випадку, якщо вам здається, що все йде вдало.

До кінця місяця знайдете спокій. Не поспішайте з висновками, приймайте рішення розумом, а не з волі випадку. Успіх вам гарантований, якщо ви будете уважні до деталей і не будете відкладати все на безвік.

Риби

Імператор, Помірність, Відлюдник

На початку місяця дійте активно, не забувайте про відповідальність. У вас є шанси вирости в діловому середовищі, завоювати авторитет або отримати посаду мрії.

В середині місяця не міняйте різко плани, не піддавайтеся на вмовляння. Вам потрібно сповільнитися, щоб встигнути все зробити в строк і не наробити помилок.

Кінець зими варто провести на самоті, витратити час на себе. Візьміть паузу, щоб відновити сили, подбати про здоров'я або змінити імідж.