Таро-гороскоп на тиждень. У кого настане "чорна" смуга, а хто зважиться на кардинальні зміни

Овен

Овнам варто звернути увагу до ті аспекти у житті, де найбільше конфліктів, сварок чи напруги. Проаналізуйте, складіть план вирішення проблеми на рівні першопричини і можете діяти. Адже у вас є все, що необхідно для цього, - інтелект та енергія.

Телець

Представники цього зодіакального сузір'я - дуже практичні люди, які ретельно продумують вирішення тієї чи іншої проблеми. Цього тижня ваша допомога знадобиться комусь іншому, особливо якщо ви працюєте у сфері освіти. Будьте наставником та тренером.

Близнюки

Близнюки часто ставлять інших людей вище за себе і беруть на себе важку роботу, поки ті пливуть за течією. Така поведінка може бути сприйнята як належне, а ваша доброта - як слабкість. Потрібно припинити поводитися так і нарешті поставити свої інтереси та потреби на перше місце.

Рак

За останні кілька тижнів у вас відбулася низка мініодкровень щодо вас самих та справжньої природи та цінностей. Тому зараз саме час почати змінюватися і змінювати все довкола: почніть щось нове або завершіть токсичні стосунки, в яких вам не комфортно.

Лев

Цього тижня ви можете розробити свій найкращий план та почати втілювати його в життя. Чи то прорив у професійній діяльності, чи новий роман. Не бійтеся написати свою власну історію та зробити її надихаючою.

Діва

Діви цінують минуле, полюбляють ностальгію, традиції та звичаї, які встановлені серед членів сім'ї чи друзів. І цього тижня вам вдасться відродити стару традицію, за якою ви сумуєте.

Терези

Представники цього зодіакального сузір'я люблять жити гарним життям, їм подобаються гарні речі, насолода та кошновності. Саме час ставити цілі на 2025 рік та починати їх пропрацьовувати та реалізовувати поетапно.

Скорпіон

Скорпіони цього тижня отримають величезну кількість різноманітних пропозицій. Саме час перетворити всі ідеї на плани, нові звички та дії. Навколо вас зараз зосереджена позитивна енергетика, тож не бійтеся її використовувати на всі 100%.

Стрілець

Цього тижня у вас викликатимуть роздратування інші люди та їхні вчинки, тому є високий ризик потрапити у конфліктні ситуації, поскандалити і таким чином "випустити пару". Однак цього робити не варто. Краще проаналізувати власні бажання та звички.

Козеріг

Це ідеальний тиждень, щоб поставити нові довгострокові цілі, що стосуються здоров'я, багатства та дому, а також взяти на себе довгострокові зобов'язання та інвестиції, щоб почати втілювати їх у реальність. Будьте дисциплінованими, амбітними та проникливими. Знайте себе та свої можливості та складайте плани, щоб максимально втілити їх у життя.

Водолій

Водоліям з 11 по 17 листопада необхідно більше прислухатися до себе та своїх бажань, навіть якщо інші люди цього не схвалюють. Настав час починати жити так, як ви хочете, а не так, як диктує суспільство або родичі.

Риби

На Риб цього тижня чекає магія виконання бажань. Не бійтеся при цьому покластися на свою інтуїцію - від цього ви точно виграєте. Вам посміхнуться удача і нові можливості, які будуть відкриватися практично на кожному кроці.