Дзеркальна дата 11.11.2024. Як загадати бажання і чому цей день - ваш шанс на щастя
Вже у понеділок на нас чекає дзеркальна дата - 11.11. Такі дні вважають "магічними", а тому езотерики радять загадувати бажання та налаштовуватись на хвилю позитивних змін.
Як загадати бажання на дзеркальну дату, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Число ангела - чому дата 11.11 вважається магічною
У нумерології вважається, що кожне число наділене особливою енергією. І 11, яке в цій дзеркальній даті повторюється двічі, несе в собі магію, мудрість та таланти.
Крім цього, особливість такої дати полягає в тому, що одиниці, які стоять "у парі", символізують особливий портал. Тому 11 листопада (11 місяця) люди, які шукають натхнення, відповідь на важливе запитання та просто знак, який вкаже на правильний шлях, можуть отримати бажане.
Що потрібно робити на дзеркальну дату 11.11 (колаж: РБК-Україна)
Ритуал на дзеркальну дату - зробіть це і ваші бажання здійсняться
Якщо ви хочете отримати всю енергію особливого дня, зосередьтеся на своїх бажаннях і чітко усвідомте, на що ви чекаєте від цього світу. Для цього вам знадобляться ручка, кілька аркушів паперу, таймер та трохи вільного часу.
Ритуал на виконання бажань:
- сядьте, покладіть перед собою аркуш паперу, встановіть таймер на 11 хвилин і починайте писати - перелічуйте всі речі та події, які приносять вам щастя зараз, а також додайте те, чого вам не вистачає
- не припиняйте писати, всі 11 хвилин вам потрібно тримати ручку і дати потоку думок відобразитися на папері
- потім перечитайте те, що написали - обведіть або підкресліть те, що вважаєте найважливішим
- на окремий аркуш виписуйте три найважливіші бажання, які принесуть вам щастя
- перечитайте ці пункти, пропускаючи їх крізь своє серце - наповніть слова енергією, вірою у диво
- проговоріть свої бажання, додавши до них слова про те, що вже скоро вони здійсняться, стануть реальністю і увірвуться у ваше життя
- дозвольте собі відчувати радість, щастя - уявіть "смак" здійснення мрії
- закрийте очі та постарайтеся візуалізувати все, чого ви хочете - медитуйте 11 хвилин
- промовте вголос свої мрії зі списку, додаючи до них фразу "Я дозволяю" або "Мій намір у майбутньому"
- завершіть ритуал подякою, уявіть, що бажання вже здійснилися, і подякуйте собі, своєму життю, долі та всім, хто допоможе цього досягти.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Parade, Spiritualify.