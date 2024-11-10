Дзеркальна дата 11.11.2024. Як загадати бажання і чому цей день - ваш шанс на щастя

Вже у понеділок на нас чекає дзеркальна дата - 11.11. Такі дні вважають "магічними", а тому езотерики радять загадувати бажання та налаштовуватись на хвилю позитивних змін.

Число ангела - чому дата 11.11 вважається магічною

У нумерології вважається, що кожне число наділене особливою енергією. І 11, яке в цій дзеркальній даті повторюється двічі, несе в собі магію, мудрість та таланти.

Крім цього, особливість такої дати полягає в тому, що одиниці, які стоять "у парі", символізують особливий портал. Тому 11 листопада (11 місяця) люди, які шукають натхнення, відповідь на важливе запитання та просто знак, який вкаже на правильний шлях, можуть отримати бажане.

Що потрібно робити на дзеркальну дату 11.11 (колаж: РБК-Україна)

Ритуал на дзеркальну дату - зробіть це і ваші бажання здійсняться

Якщо ви хочете отримати всю енергію особливого дня, зосередьтеся на своїх бажаннях і чітко усвідомте, на що ви чекаєте від цього світу. Для цього вам знадобляться ручка, кілька аркушів паперу, таймер та трохи вільного часу.

Ритуал на виконання бажань: