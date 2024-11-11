Таро-гороскоп на неделю. У кого настанет "черная" полоса, а кто решится на кардинальные перемены

Овен

Овнам следует обратить внимание на те аспекты в жизни, где больше всего конфликтов, ссор или напряжения. Проанализируйте, составьте план по решению проблемы на уровне первопричины и можете действовать. Ведь у вас есть все, что необходимо для этого, - интеллект и энергия.

Телец

Представители этого зодиакального созвездия всегда очень практичные люди, которые тщательно продумывают решение той или иной проблемы. На этой неделе ваша помощь понадобится кому-то другому, особенно, если вы работаете в сфере обучения. Будьте наставником и тренером.

Близнецы

Близнецы часто ставят других людей выше себя и берут на себя тяжелую работу, пока те плывут по течению. Такое поведение может быть воспринято как должное, а ваша доброта - как слабость. Нужно прекратить вести себя так и наконец-то поставить свои интересы и потребности на первое место.

Рак

За последние несколько недель у вас произошел ряд мини-откровений относительно вас самих и истинной природы и ценностей. Поэтому сейчас самое время начать меняться и менять все вокруг: начните что-то новое или завершите токсичные отношения, в которых вам не комфортно.

Лев

На этой неделе вы можете разработать свой самый лучший план и начать воплощать его в жизнь. Будь то прорыв в профессиональной деятельности или же новый роман. Не бойтесь написать свою собственную историю и сделать ее вдохновляющей.

Дева

Девы ценят прошлое, любят ностальгию, традиции и обычаи, которые установлены среди членов семьи или друзей. И на этой неделе вам удастся возродить старую традицию, по которой вы скучаете.

Весы

Представители этого зодиакального созвездия любят жить красивой жизнью, им нравятся хорошие вещи, удовольствия и излишества. Самое время ставить цели на 2025 год и начинать их прорабатывать и реализовывать поэтапно.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе будет огромное количество разнообразных предложений. Самое время превратить все идеи в планы, новые привычки и действия. Вокруг вас сейчас сосредоточена положительная энергетика, так что не бойтесь ее использовать на все 100%.

Стрелец

На этой неделе у вас будут вызывать раздражение другие люди и их поступки, поэтому есть высокий риск попасть в конфликтные ситуации, поскандалить и таким образом "выпустить пар". Однако этого делать не стоит. Лучше проанализировать собственные желания и привычки.

Козерог

Это идеальная неделя, чтобы поставить новые долгосрочные цели, касающиеся здоровья, богатства и дома, а также взять на себя долгосрочные обязательства и инвестиции, чтобы начать воплощать их в реальность. Будьте дисциплинированными, амбициозными и проницательными. Знайте себя и свои возможности и составляйте планы, чтобы максимально воплотить их в жизнь.

Водолей

Водолеям с 11 по 17 ноября следует больше прислушиваться к себе и своим желаниям, даже если другие люди этого не одобряют. Пора начинать жить так, как вы хотите, а не так, как диктует общество или родственники.

Рыбы

Рыб на этой неделе ждет магия исполнения желаний. Не бойтесь при этом положиться на свою интуицию - от этого вы точно только выиграете. Вас настигнет удача и новые возможности, которые будут открываться практически на каждом шагу.