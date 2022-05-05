Эти тарелки и чашки дали отпор врагу под Бучей. Теперь они приблизят нашу победу

"На фото коллекция посуды, что героически дала отпор вражескому огню на нашем складе! Не все товары устояли, но эти - смогли. И высекли пламя на себе в виде узора отваги - так мы его называем", - говорится в подписи к публикации.

Фото: уцелевшая посуда продается для поддержки армии (instagram.com/goodwine)

Также можно купить и остатки уцелевшего на складе вина. С каждой проданной бутылки будет перечислено 20 грн для ВСУ.

Фото: instagram.com/goodwine