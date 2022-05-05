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Эти тарелки и чашки дали отпор врагу под Бучей. Теперь они приблизят нашу победу

Фото: Эти тарелки и чашки дали отпор врагу (instagram.com/goodwine)
Автор: Светлана Мащенко

Коллекция посуды со склада GoodWine в селе Стоянка Бучанского района Киевской области спаслась после попадания туда российской ракеты 3 марта. Теперь несколько обгоревшие чашки и тарелки можно приобрести, поддержав таким образом ВСУ и приблизив нашу победу.

Об этом рассказали в Instagram компании.

"На фото коллекция посуды, что героически дала отпор вражескому огню на нашем складе! Не все товары устояли, но эти - смогли. И высекли пламя на себе в виде узора отваги - так мы его называем", - говорится в подписи к публикации.

Фото: уцелевшая посуда продается для поддержки армии (instagram.com/goodwine)

Также можно купить и остатки уцелевшего на складе вина. С каждой проданной бутылки будет перечислено 20 грн для ВСУ.

Фото: instagram.com/goodwine

Ранее мы писали, что в разбомбленном здании Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг.

Также сообщалось, что у шкафчика из Бородянки появилась сестра. В Горенке уцелела еще одна кухонная полочка с банками.

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винодельческая отрасльGoodWine