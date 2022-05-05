Эти тарелки и чашки дали отпор врагу под Бучей. Теперь они приблизят нашу победу

Коллекция посуды со склада GoodWine в селе Стоянка Бучанского района Киевской области спаслась после попадания туда российской ракеты 3 марта. Теперь несколько обгоревшие чашки и тарелки можно приобрести, поддержав таким образом ВСУ и приблизив нашу победу.
Об этом рассказали в Instagram компании.
"На фото коллекция посуды, что героически дала отпор вражескому огню на нашем складе! Не все товары устояли, но эти - смогли. И высекли пламя на себе в виде узора отваги - так мы его называем", - говорится в подписи к публикации.
Фото: уцелевшая посуда продается для поддержки армии (instagram.com/goodwine)
Также можно купить и остатки уцелевшего на складе вина. С каждой проданной бутылки будет перечислено 20 грн для ВСУ.
Фото: instagram.com/goodwine
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