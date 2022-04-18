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У шафки из Бородянки появилась сестра: в Горенке уцелела еще одна кухонная полочка с банками

Новина українською →
Горенка, Киевская область, Понедельник 18 апреля 2022 13:58
У шафки из Бородянки появилась сестра: в Горенке уцелела еще одна кухонная полочка с банками Фото: В Горенке нашли еще одну уцелевшую шафку (facebook.com oleksandr.aronets)
Автор: Анна Шиканова

В селе Горенка Бучанского района Киевской области, которая также была почти полностью уничтожена российскими оккупантами, обнаружили еще одну уцелевшую кухонную полочку – с консервацией.

Фотографию этого шкафчика разместил на своей странице в Facebook Александр Аронец.

"В Горенке тоже своя шафка и даже банки с закрутками", - так подписал фото Аронец.

На фото видно, что это обычный кухонный навесной шкафчик с дверками. Видно, что вся посуда осталась целой.

А рядом – большой шкаф с консервацией, который то же чудом уцелел в разрушенном доме. И совершенно чудом уцелела даже кухонная люстра. Вокруг – все абсолютно разрушено.

У шафки из Бородянки появилась сестра: в Горенке уцелела еще одна кухонная полочка с банками

Фото: facebook.com/oleksandr.aronets

В социальных сетях люди снова начали публиковать мемы и отмечают, что таких кухонных шафок в Украине на самом деле много.

У шафки из Бородянки появилась сестра: в Горенке уцелела еще одна кухонная полочка с банкамиА хозяйку шафки в Бородянке нашли. Она успела незадолго до ракетного обстрела спуститься в убежище в соседнем доме. А на следующий день ее эвакуировали в безопасное место – в западные области Украины.

Ее шкафчик стал для многих украинцев символом стойкости. В нем уцелела вся посуда, а сверху стоял абсолютно целый керамический петушок – работа Прокопа Бидасюка из Василькова.

Стоит отметить, что шкафчик из Бородянки аккуратно демонтировали и передали в Национальный музей Революции Достоинства.

Напомним, ранее мы писали о том, что рассказала хозяйка уцелевшей шафки в Бородянке.

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Киевская область Горенка
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