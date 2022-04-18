У шафки из Бородянки появилась сестра: в Горенке уцелела еще одна кухонная полочка с банками
В селе Горенка Бучанского района Киевской области, которая также была почти полностью уничтожена российскими оккупантами, обнаружили еще одну уцелевшую кухонную полочку – с консервацией.
Фотографию этого шкафчика разместил на своей странице в Facebook Александр Аронец.
"В Горенке тоже своя шафка и даже банки с закрутками", - так подписал фото Аронец.
На фото видно, что это обычный кухонный навесной шкафчик с дверками. Видно, что вся посуда осталась целой.
А рядом – большой шкаф с консервацией, который то же чудом уцелел в разрушенном доме. И совершенно чудом уцелела даже кухонная люстра. Вокруг – все абсолютно разрушено.
Фото: facebook.com/oleksandr.aronets
В социальных сетях люди снова начали публиковать мемы и отмечают, что таких кухонных шафок в Украине на самом деле много.
А хозяйку шафки в Бородянке нашли. Она успела незадолго до ракетного обстрела спуститься в убежище в соседнем доме. А на следующий день ее эвакуировали в безопасное место – в западные области Украины.
Ее шкафчик стал для многих украинцев символом стойкости. В нем уцелела вся посуда, а сверху стоял абсолютно целый керамический петушок – работа Прокопа Бидасюка из Василькова.
Стоит отметить, что шкафчик из Бородянки аккуратно демонтировали и передали в Национальный музей Революции Достоинства.
Напомним, ранее мы писали о том, что рассказала хозяйка уцелевшей шафки в Бородянке.