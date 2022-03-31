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В разбомбленной Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг: знаковое фото

Новина українською →
Миколаїв, Четверг 31 марта 2022 15:19
В разбомбленной Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг: знаковое фото Фото: полуразрушенное здание Николаевской ОГА (ГСЧС)
Автор: Светлана Мащенко

В здании Николаевской ОГА, которое было цинично обстреляно оккупантами утром 29 марта, чудом уцелел украинский флаг.

Смотрите ниже в материале Styler знаковое фото с сине-желтым стягом.

Как сообщает KanalUkraina, флаг спас прессофицер управления ГСЧС во время разбора завалов здания.

В разбомбленной Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг: знаковое фото

Фото: facebook.com/kanalukraina

К сожалению, по состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации в Николаеве погибло 20 человек (спасателями из-под завалов изъято 19 тел и 1 человек умер в реанимации). Работы сейчас продолжаются.

В ГСЧС показали работы по разбору завалов здания.

В разбомбленной Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг: знаковое фотоВ разбомбленной Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг: знаковое фотоВ разбомбленной Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг: знаковое фотоВ разбомбленной Николаевской ОГА чудом уцелел украинский флаг: знаковое фото

Фото: ГСЧС

Ранее мы писали, что оккупанты пришли под Харьков и "освободили" там коров.

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Николаев ГСЧС
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