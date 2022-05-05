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Ці тарілки й чашки дали відсіч ворогові під Бучею. Тепер вони наблизять нашу перемогу

Фото: Ці тарілки й чашки дали відсіч ворогові (instagram.com/goodwine)
Автор: Світлана Мащенко

Колекція посуду зі складу GoodWine в селі Стоянка Бучанського району Київської області врятувалася після потрапляння туди російської ракети 3 березня. Тепер дещо обгорілі чашки й тарілки можна придбати, підтримавши таким чином ЗСУ і наблизивши нашу перемогу.

Про це розповіли в Instagram компанії.

"На фото колекція посуду, що героїчно дала відсіч ворожому вогню на нашому складі! Не всі товари встояли, але ці - змогли. Та закарбували полум'я на собі у вигляді візерунку відваги - так ми його називаємо", - говориться в підписі до публікації.

Фото: Вцілілий посуд продається для підтримки армії (instagram.com/goodwine)

Так само можна купити й рештки вцілілого на складі вина. З кожної проданої пляшки буде перераховано 20 грн для ЗСУ.

Фото: instagram.com/goodwine

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винодельческая отрасльGoodWine