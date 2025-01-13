Тарас Цимбалюк заговорив про проблеми на тлі чуток про розставання з коханою

"Я не хочу тут залишати якісь соплі, але мушу написати кілька думок: був пі...ецовий фінал року. Але я, як людина, що намагається завжди культивувати в собі оптимізм, скажу, що це життя", - зазначив він у своїй публікації.

Актор написав також про ситуацію, в якій давно варто було розставити всі крапки над "і". Про що конкретно йдеться, Цимбалюк не уточнив. Утім, останнім часом у мережі ширяться чутки, що актор розстався зі своєю коханою Світланою Готочкіною.

"З одного боку довгий час усе до цього йшло. З іншого - без крапок над "і" могло тягнутися, ще хто знає скільки. А ще з третього боку - є емоційний фактор, здатний за годину змінювати долю. Вірніше, долі", - загадково зазначив він.

Цимбалюк написав довгий пост (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Потім він підкреслив, що життя може бути дуже непередбачуваним, і у свої 35 років він замислюється про те, щоб написати книгу про всі події. Крім того, артист зізнався, що йому довелося навіть вживати медичний препарат, щоб впоратися зі стресом.

"Мене завжди захоплювала адаптивність людської психіки та її підсвідоме прагнення до пошуку душевного спокою. Ну, як адаптивність психіки. Спасибі Гідазепаму: вперше довелося юзати кілька днів, щоб не й...нутися остаточно", - зазначив у пості Цимбалюк.

Також актор порадив своїм фоловерам не боятися говорити про свої почуття, адже головне в цьому житті, на думку Тараса Цимбалюка, це любов.

"Озвучуйте свої переживання, поки не пізно, говоріть близьким усе, що є на душі, хоч би як це важко не сприймалося - іншого шляху немає", - наголосив він.

Зазначимо, що Готочкіна, яка зараз відпочиває на острові Маврикій, учора опублікувала пост, у якому також натякає на новий етап у житті.

"Я назвала цю відпустку - переродження. Нова країна, нові емоції, мрії, що збулися, нова я", - написала вона під фото з відпочинку.

Що відомо про стосунки Тараса Цимбалюка зі Світланою Готочкіною

У 2022 році стало відомо, що актор розлучився з візажисткою Тіною Антоненко, у шлюбі з якою прожив менш як рік. Тоді він зазначив, що ці стосунки не пройшли випробування війною.

У листопаді 2022 року артист натякнув у своєму блозі, що в нього зав'язався новий роман із таємничою блондинкою.

Потім стало відомо, що він зустрічається з власницею київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світланою Готочкіною. Їхні стосунки зав'язалися в Instagram із взаємної симпатії.

У грудні 2023 року Цимбалюк познайомив дівчину зі своїми батьками, які живуть у місті Корсунь-Шевченківський.

Пара часто ділилася не тільки стильними фото, а й спільними знімками, до того ж досить відвертими, а також публічно вітала одне одного з важливими датами.

У серпні 2024 року закохані відзначили другу річницю стосунків - тоді Цимбалюк опублікував своє "голе" фото в Stories.

Скриншот

Однак останнім часом багато підписників запідозрили, що стосунки Готочкіної та Цимбалюка закінчилися або пара взяла паузу. Вони давно не публікували спільних знімків.

Ба більше, Світлана публічно не привітала актора з днем народження, який він відзначав 16 грудня.

Новий рік і новорічні канікули пара теж провела порізно: Цимбалюк вирушив у Карпати, а Готочкіна зараз перебуває в теплих краях за кордоном.

Ба більше, останнім часом у Stories актор весь час вживає слова "холостяк" і "холостяцький", у такий спосіб ще більше натякаючи на зміни свого статусу.

Ні актор, ні його кохана публічно не розповідали про своє розставання.

Готочкіна та Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)