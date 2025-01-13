Тарас Цымбалюк заговорил о проблемах на фоне слухов о расставании с возлюбленной

"Я не хочу здесь оставлять какие-нибудь сопли, но должен написать пару мыслей: был пи...ецовый финал года. Но я, как человек, старающийся всегда культивировать в себе оптимизм, скажу, что это жизнь", - отметил он в своей публикации.

Актер написал также о ситуации, в которой давно следовало расставить все точки над "і". О чем конкретно идет речь, Цымбалюк не уточнил. Впрочем, в последнее время в сети ходят слухи, что актер расстался со своей возлюбленной Светланой Готочкиной.

"С одной стороны долгое время все до этого шло. С другой - без точек над "і" могло тянуться, еще кто знает сколько. А еще с третьей стороны - есть эмоциональный фактор, способный за час менять судьбу. Вернее, судьбы", - загадочно отметил он.

Цымбалюк написал длинный пост (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Затем он подчеркнул, что жизнь может быть очень непредсказуемой, и в свои 35 лет он задумывается о том, чтобы написать книгу о всех событиях. Кроме того, артист признался, что ему пришлось даже употреблять медицинский препарат, чтобы справиться со стрессом.

"Меня всегда увлекала адаптивность человеческой психики и ее подсознательное стремление к поиску душевного покоя. Ну, как адаптивность психики. Спасибо Гидазепаму: впервые пришлось юзать несколько дней, чтобы не й...нуться окончательно", - отметил в посте Цымбалюк.

Также актер посоветовал своим фолловерам не бояться говорить о своих чувствах, ведь главное в этой жизни, по мнению Тараса Цымбалюка, это любовь.

"Озвучивайте свои переживания, пока не поздно, говорите близким все, что есть на душе, как бы это тяжело ни воспринималось - другого пути нет", - подчеркнул он.

Отметим, что Готочкина, которая сейчас отдыхает на острове Маврикий, вчера опубликовала пост, в котором также намекает на новый этап в жизни.

"Я назвала этот отпуск - перерождение. Новая страна, новые эмоции, сбывшиеся мечты, новая я", - написала она под фото с отдыха.

Что известно про отношения Тараса Цымбалюка со Светланой Готочкиной

В 2022 году стало известно, что актер развелся с визажисткой Тиной Антоненко, в браке с которой прожил меньше года. Тогда он отметил, что эти отношения не прошли испытания войной.

В ноябре 2022 года артист намекнул в своем блоге, что у него завязался новый роман с таинственной блондинкой.

Затем стало известно, что он встречается с владелицей киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светланой Готочкиной. Их отношения завязались в Instagram с взаимной симпатии.

В декабре 2023 года Цымбалюк познакомил девушку со своими родителями, которые живут в городе Корсунь-Шевченковский.

Пара часто делилась не только стильными фото, но и совместными снимками, при чем довольно откровенными, а также публично поздравляла друг друга с важными датами.

В августе 2024 года влюбленные отметили вторую годовщину отношений - тогда Цымбалюк опубликовал свое "голое" фото в Stories.

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Однако в последнее время многие подписчики заподозрили, что отношения Готочкиной и Цымбалюка закончились либо пара взяла паузу. Они давно не публиковали совместных снимков.

Более того, Светлана публично не поздравила актера с днем рождения, который он отмечал 16 декабря.

Новый год и новогодние каникулы пара тоже провела порознь: Цымбалюк отправился в Карпаты, а Готочкина сейчас находится в теплых краях за границей.

Более того, в последнее время в Stories актер все время употребляет слова "холостяк" и "холостяцкий", таким образом еще больше намекая на изменения своего статуса.

Ни актер, ни его возлюбленная публично не рассказівали про свое расставание.

Готочкина и Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)