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Тарас Цымбалюк очаровал фото мамы-красавицы: как она выглядит

Вторник 11 марта 2025 20:10
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Тарас Цымбалюк очаровал фото мамы-красавицы: как она выглядит Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Катерина Собкова

Популярный украинский актер, звезда телесериалов "Кріпосна" и "Спіймати Кайдаша", а также фильмов "Коли ти вийдеш заміж" и "Песики" Тарас Цымбалюк впервые за долгое время показал фото со своей мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Как выглядит мама Тараса Цымбалюка

"Мамочка приехала", - отметил в подписи к фото актер.

На снимке он позирует рядом с мамой Татьяной Васильевной. Следует отметить, что она следит за модными трендами и выглядит достаточно стильно.

Для прогулки по столице мама Цымбалюка выбрала аутфит в трендовом коричневом оттенке: штаны прямого кроя, лонгслив и короткую кожаную куртку. Завершить образ она решила черными лоферами и вместительной сумкой.
Тарас Цымбалюк очаровал фото мамы-красавицы: как она выглядит
Цымбалюк показал маму на новых фото (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Сам актер тоже выбрал "лук" с кожаной курткой, широкими штанами и кедами.

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярного актера тут же принялись комментировать его публикацию - многие отметили, что его мама очень хорошо выглядит:

  • "Какая шикарная женщина, теперь все понятно, в кого вы пошли"
  • "Какая красивая и стильная мамочка"
  • "Очень красивая мама"
  • "Тарас, спросите свою маму, какой ее секрет в воспитании такого достойного мужчины? Я - мама мальчика, мне нужно знать"
  • "Татьяна Васильевна невероятно стильная и женственная"
  • "Какая мама красивая, стильная"
  • "Мама-красавица"
  • "Невероятные".

Напомним, Цымбалюк - украинский актер, получивший известность благодаря своим ролям в телесериалах и кино.

Стал широко известен после участия в ряде успешных проектов, среди которых особенно выделяются роли в сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя". Среди последних его работ - в фильмах "Коли ти вийдеш заміж" и "Песики".

Кроме работы в кино, Тарас активно ведет социальные сети, где делится моментами своей жизни и творчества.
Тарас Цымбалюк очаровал фото мамы-красавицы: как она выглядит
Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

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