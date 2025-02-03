На тлі чуток про розрив: обраниця Цимбалюка зробила "пластику" та висловилася про актора

Останнім часом ходять чутки, що відомий актор Тарас Цимбалюк розійшовся зі своєю обраницею Світланою Готочкіною. Утім, ніхто з пари офіційно не підтвердив і не спростував цю інформацію. А тепер стало відомо, що вона зробила пластичну операцію.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram бізнесвумен.

Днями вона зробила ринопластику, а тепер вирішила розповісти про свій стан підписникам.



Обраниця Цимбалюка показалася після операції (скриншот)

"Скажу відразу, у мене був зламаний ніс із дитинства, і з роками він почав іти в один бік, що стало мене дуже напружувати. І я мріяла його переробити 15 років так точно. Ну і якщо я вже зважилася на цю операцію, то, крім того, що його вирівняли, ще змінили трохи кінчик, зробили більш витонченим, точніше, я сподіваюся, що він такий буде", - поділилася вона в Stories.



Готочкіна після операції (скриншот)

Також вона залишила "віконце" для запитань. Фоловери одразу ж почали запитувати про Цимбалюка.

"Чому давно не виставляєте Тараса. Він вас не підтримує?" - запитав один із підписників.

Світлана Готочкіна відповіла, що актор надіслав їй повітряні кульки та квіти. Більше жодних подробиць вона не розкрила.

"Чому не підтримує? Підтримує. Ось сьогодні передав квіти з кульками", - написала вона.



Світлана Готочкіна відповіла на питання про Цимбалюка (скриншот)

Також вона показала в мережі, який вигляд має через кілька днів після "пластики".



Готочкіна показала, як виглядає (скриншоти)

Що написав у мережі Тарас Цимбалюк

Актор останнім часом не коментує своє особисте життя, проте знову виставив публікацію про складний етап у житті.

"Важкий, але дуже потрібний виявився січень. Я нічого не деталізую, не транслюю чогось конкретного... Але ви бачите, що мушу зараз проживати складний період у житті", - поділився він із фоловерами.

Судячи з усього, зірка телесеріалів зараз займається з психологом.

Що відомо про стосунки Тараса Цимбалюка зі Світланою Готочкіною

Цимбалюк у 2022 році розлучився з візажисткою Тіною Антоненко і через декілька місяців натякнув на нові стосунки. Пізніше з'ясувалося, що він зустрічається з власницею київського ресторану Fish Fetish і бренду одягу GOT'S label Світланою Готочкіною.

У грудні 2023 року актор познайомив кохану з батьками, а в серпні 2024-го вони відсвяткували 2-гу річницю стосунків.

Однак останнім часом у мережі почали підозрювати, що стосунки Готочкіної та Цимбалюка добігли кінця або пара взяла паузу. Спільних знімків вони не публікували вже давно.

Крім того, Світлана не привітала актора з днем народження, який він відзначив 16 грудня.

Новий рік і новорічні канікули пара теж провела окремо: Цимбалюк вирушив у Карпати, а Готочкіна - за кордон у теплі краї. Що ще більш цікаво, останнім часом актор часто використовує слова "холостяк" і "холостяцький" у своїх Stories, що може натякати на зміни в його статусі.

Також Цимбалюк здивував зміною образу на тлі чуток про розрив з обраницею.

Зі свого боку Готочкіна різко відреагувала на запитання своїх фоловерів про особисте життя.



Готочкіна і Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)