"Мурахи по тілу від радощів". Тарас Цимбалюк показав, який мав вигляд у шкільні роки (фото)

Секс-символ українського кіно Тарас Цимбалюк вирішив понастальгувати за шкільними роками. Так, актор поділився з фанами архівними світлинами, зробленими 18 років тому, і розповів, яким йому запам’ятався цей період життя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Тарас Цимбалюк показав кумедні фото

У своїх соцмережах артист опублікував серію знімків з друзями.

За словами зірки, шкільні роки були прекрасні, і все завдяки людям, які його тоді оточували.

Тарас Цимбалюк показав себе у шкільні роки ( фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Безтурботні і фундаментальні… Звісно, в першу чергу дякуючи ось цим людям на фото. Енергія, котра виникала, коли ми бачились, була безцінна! У мене відбулося кльове перезавантаження у 9-10-му класі"

"У моєму житті з’явились "мої люди" і однодумці у гуморі, з'явився КВК та подорожі, інтерес до сцени, корсунська дискотека, де можна було подорослішати за пару годин, футбол, епічне відкриття Lineage 2 (онлайн-гра) і особистий, інтуїтивний вибір шкільних предметів, що почали нарешті мене цікавити", - поділився актор.

Тарас Цимбалюк показав себе у шкільні роки ( фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Тарас зізнається, що від неповторних спогадів, які він все ще "носить" у собі, у нього виникають мурахі по шкірі.

"Ми кайфували від шкільних років у старших класах, доповнювали одне одного… Наприклад, дуже чекали на обід у столовій, репетирували щось постійно, їздили на фестивалі та змагання, часто ходили до комп'ютерного клубу", - пригадав він.

Тарас Цимбалюк показав себе у шкільні роки ( фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Зараз, бува, відчую десь запах тієї котлети чи супу зі шкільної їдальні… І раптом заносить так далеко (2005-2007 роки) у ті неповторні спогади. І мурахи тілом від радощів, що я ще "ношу" це все в собі…", - додав Цимбалюк.