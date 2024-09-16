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Тарас Тополя сказав, чи продовжують "Антитіла" військову справу

"Антитіла" (фото: instagram.com/antytila_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, чи продовжує він та інші учасники колективу службу в ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю співака для програми "Муз_Тренд".

Тарас із колегами провів на фронті понад сім місяців. Зараз, говорить виконавець, вони продовжують служити, але виведені у розпорядження.

"Я не хочу називати, в якому підрозділі ми перебуваємо. Я думаю, що всі здогадаються. Ми відряджені з нашого 130-го батальйону в інший підрозділ", - поділився артист.

Також Тополя відповів, коли після повернення з фронту перестав гостро реагувати від голосно закритих дверей.

"Це сталося відносно швидко. Я пам'ятаю прям контрастно, коли ми приїхали у Варшаву, з Едом Шираном співати, і гупали трамваї там, і це нагадувало вильоти мін. Або коли летів вертоліт над Варшавою - це тоже тригарилою. Ти пригинаєшся. Це вже інстинкт", - зізнався виконавець.

 

Нагадаємо, на початку великої війни учасники гурту "Антитіла" стали парамедиками і перебували в гарячих точках. Вони рятували військових, які щодня ризикують своїм життям заради України та нашого народу.

У серпні 2022 року з’явилася інформація про те, що Тараса Тополю, Сергія Вусика і Дмитра Жолудя демобілізували.

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