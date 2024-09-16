Тарас Тополя сказал, продолжают ли "Антитіла" военное дело

Тарас с коллегами провел на фронте более семи месяцев. Сейчас, говорит исполнитель, они продолжают служить, но выведены в распоряжение.

"Я не хочу называть, в каком подразделении мы находимся. Я думаю, что все догадаются. Мы откомандированы из нашего 130-го батальона в другое подразделение", - поделился артист.

Также Тополя ответил, когда после возвращения с фронта перестал остро реагировать от громко закрытых дверей.

"Это произошло относительно быстро. Я помню прям контрастно, когда мы приехали в Варшаву, с Эдом Шираном петь, и гудели трамваи там, и это напоминало вылеты мин. Или когда летел вертолет над Варшавой - это тоже тригарилой. Ты пригибаешься. Это уже инстинкт", - признался исполнитель.

Напомним, в начале большой войні участники группы "Антитіла" стали парамедиками и находились в горячих точках. Они спасали военных, ежедневно рискующих своей жизнью ради Украины и нашего народа.

В августе 2022 года появилась информация о том, что Тараса Тополя, Сергея Вусика и Дмитрия Жолудя демобилизовали.