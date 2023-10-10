Тарас Тополя розповів, як воїн ЗСУ допоміг "Антитілам" зібрати за один вечір у США 49 тисяч доларів: зворушлива історія

Тарас Тополя поділився зворушливою історією з Чикаго

Під час благодійного концерту у Чикаго "Антитіла" познайомилися з воїном 79 ОДШБР Сергієм Райляном, який зараз проходить лікування в США.

Чоловік захищав Україну від окупантів на Донбасі, де він і отримав важку контузію.

Але після лікування захисник продовжив боронити нашу землю.

Тоді ж Сергія та його побратимів відправили під Мар'янку, де він підірвався на міні.

Сергій Райлян (фото: instagram.com/antytila_officia)

"В мене було повністю переломане обличчя, очниці, ніс, верхня і нижня щелепа, двічі хребет, уламок потрапив мені в живіт і пробив легеню, таз у двох місцях. Але завдяки тій аптечці, які зібрали мені волонтери - хлопці мене стабілізували і довезли. Завдяки цій аптечці у моєі матері залишився син, в сестер - брат, а в дружини - чоловік, - поділився захисник.

І ось Райлян прийшов на концерт хлопців і подарував символ десантника - найцінніший, за його словами, елемент форми одягу - його берет, який пройшов з ним всю війну.

Він побажав, щоб артисти провели аукціон і зібрали гроші на аптечки для ЗСУ.

Гурт "Антитіла" (фото: instagram.com/antytila_officia)

Вже наступного дня цей берет придбали за шокуючу суму - 20 000 доларів.

Однак після аукціону берет повернули захиснику.

"Адже усім відомо, що берет - це дуже цінна річ для кожного військового десатника. Це символ та історія", - поділився Тополя.

Лише на аукціонах - додав виконавець - музикантам вдалося зібрати 49 тисяч доларів.