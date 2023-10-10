Росіянка хотіла фото з українською тенісисткою: Ястремська вчинила гідно (відео)

Українська тенісистка Даяна Ястремська зараз на турнірі у Гонконзі. І там вона знову показала свою позицію та відмовилася від спільного фото з росіянкою Міррою Андрєєвою. І це не перший випадок, коли українка виступає проти росіян на турнірах.

На турнірі у Гонконзі українській тенісистці Даяні Ястремській випало знову вийти на корт проти росіянки Мірри Андрєєвої. Але перед турніром українка відмовилася зробити спільне фото зі своєю суперницею. І це не перша ситуація у Ястремської з Андрєєвою.

Наприкінці липня перед матчем проти Мірри Андрєєвої у Лозанні Даяна Ястремська зверталася до WTA з приводу поведінки росіянки у соцмережах. Вона звернула увагу, що Андрєєва залишала свої лайки на публікаціях, які були спрямовані проти України та на підтримку дій Путіна.

Однак тенісна асоціація відмовилася застосувати будь-які санкції проти російської тенісистки.

"Тенісні інстанції, на жаль, залишаються байдужими до злочинів, скоєних в Україні. Нещодавно я закликала до застосування санкцій на адресу Мірри Андрєєвої за ті публікації, які вона "лайкнула" у соцмережах, які саме і стосувались вчинення цих злочинів проти українців. І у WTA просто дали зрозуміти, що втручатись не будуть. Я засмучена, але зберігаю відданість боротьбі за мою країну, мою родину та моїх друзів в Україні", - написала Даяна згодом.

Минулого року Ястремська виступила проти Анастасії Гасанової, яка опублікувала відео з кремлівською методичкою. Росіянка знялася з парного матчу проти сестер Ястремських ще до його початку і до кінця сезону на корти не виходила.