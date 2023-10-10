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Тарас Тополя рассказал, как воин ВСУ помог "Антитілам" собрать за один вечер в США 49 тысяч долларов: трогательная история

Группа "Антитіла" (фото: instagram.com/antytila_officia)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно украинская группа "Антитіла" прибыла в США, чтобы начать концертный тур с целью сбора средств на 10 тысяч медицинских аптечек для ВСУ. Для этого коллектив устроил аукцион, результат которого стал неожиданным даже для них самих.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт группы.

Тарас Тополя поделился трогательной историей из Чикаго

Во время благотворительного концерта в Чикаго "Антитіла" познакомились с воином 79 ОДШБР Сергеем Райляном, который сейчас проходит лечение в США.

Мужчина защищал Украину от оккупантов на Донбассе, где он и получил тяжелую контузию.

Но после лечения защитник продолжил защищать нашу землю.

Тогда же Сергея и его собратьев отправили под Марьянку, где он взорвался на мине.

Сергей Райлян (фото: instagram.com/antytila_officia)

"У меня было полностью переломанное лицо, глазницы, нос, верхняя и нижняя челюсть, дважды позвоночник, обломок попал мне в живот и пробил легкое, таз в двух местах. Но благодаря той аптечке, которые собрали мне волонтеры - ребята меня стабилизировали и довезли. Благодаря этой аптечке у моей матери остался сын, у сестер - брат, а у жены - муж, - поделился защитник.

И вот Райлян пришел на концерт парней и подарил символ десантника - самый ценный, по его словам, элемент формы одежды - его берет, прошедший с ним всю войну.

Он пожелал, чтобы артисты провели аукцион и собрали деньги на аптечки для ВСУ.

Группа "Антитела" (фото: instagram.com/antytila_officia)

Уже на следующий день этот берет приобрели за шокирующую сумму - 20 000 долларов.

Однако после аукциона берет вернули защитнику.

"Ведь всем известно, что берет - это очень ценная вещь для каждого военного десатника. Это символ и история", - поделился Тополя.

Только на аукционах - добавил исполнитель - музыкантам удалось собрать 49 тысяч долларов.

 

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