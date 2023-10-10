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10 маловідомих фактів з життя Валерія Залужного: цього ви ще не чули

Вівторок 10 жовтня 2023 13:59
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10 маловідомих фактів з життя Валерія Залужного: цього ви ще не чули Маловідомі факти з життя Валерія Залужного (фото: facebook.com/vzaluzny)
Автор: Юлія Любченко

Валерій Залужний - Головнокомандувач Збройних Сил України, який зміг влаштувати роботу так, що його поважає кожен захисник на фронті.

РБК-Україна спираючись на відео Люкс.ФМ розповідає про 10 маловідомих, але дуже цікавих факти про Валерія Залужного.

Маловідомі факти про залізного генерала Валерія Залужного

Факти про дитинство Валерія

  • У школі Валерій вчився старанно та був відповідальним за тих, хто потрапляв у біду. До 7 класу Залужний був маленького зросту, але потім витягнувся. А через рожеві щічки та миловидність, друзі називали його називали “Валєрчік”.
  • Залужний колись хотів стати коміком, але не судилося.

10 маловідомих фактів з життя Валерія Залужного: цього ви ще не чули

Маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: facebook.com/ganna.maliar)

Факти про кар'єру Залужного

  • Був нагороджений перехідним мечем Королеви Великої Британії.
  • Валерій Залужний - єдиний головнокомандувач, який був на фронті.
  • А також Залужний не розраховував на посаду Головнокомандувача ЗСУ. У липні 2021 року Володимир Зеленський призначив Залужного Головнокомандувачем особисто. В той момент Валерій святкував День народження дружини та пив пиво.

10 маловідомих фактів з життя Валерія Залужного: цього ви ще не чули

Маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: Getty images)

Особисті факти про Валерія Залужного

  • Валерій Залужний має дуже добре серце. Він єдиний командир, який може зателефонувати звичайному військовому та поговорити з ним.
  • Залужний взимку 2023 року отримав у спадок 1 мільйон доларів, який переказав на потреби ЗСУ. А спадок Валерій отримав від співробітника всесвітньовідомої компанії - Microsoft Corporation, математика, фізика та хіміка українського походження - Григорія Степанця.
  • Залужний полюбляє слухати диско 80-х, та іноді у войовничому настрої слухає гурт Рамштайн.
  • Валерій любить розвантажувати мозок в Instagram, а особливо полюбляє контент з котиками та іноді, навіть ставить лайки.
  • На честь генерала Валерія Залужного в Україні названо дві вулиці. Одна з них з'явилась в Дніпропетровській області, а інша в Хмельницькій області.

10 маловідомих фактів з життя Валерія Залужного: цього ви ще не чули

Маловідомі факти про Валерія Залужного (фото: facebook.com/CinCafu)

Раніше ми розповідали про те, що герой України пояснив, чому військові так люблять Залужного.

А також писали про те, що Залужний розповів про першу розмову з Міллі.

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Валерій Залужний Війна в Україні