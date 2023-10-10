Тарас Тополя розповів, як воїн ЗСУ допоміг "Антитілам" зібрати за один вечір у США 49 тисяч доларів: зворушлива історія
Нещодавно український гурт "Антитіла" прибув до США, щоб розпочати концертний тур з метою збору коштів на 10 тисяч медичних аптечок для ЗСУ. Для цього колектив влаштував аукціон, результат якого став неочікуваним навіть для них самих.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт гурту.
Тарас Тополя поділився зворушливою історією з Чикаго
Під час благодійного концерту у Чикаго "Антитіла" познайомилися з воїном 79 ОДШБР Сергієм Райляном, який зараз проходить лікування в США.
Чоловік захищав Україну від окупантів на Донбасі, де він і отримав важку контузію.
Але після лікування захисник продовжив боронити нашу землю.
Тоді ж Сергія та його побратимів відправили під Мар'янку, де він підірвався на міні.
Сергій Райлян (фото: instagram.com/antytila_officia)
"В мене було повністю переломане обличчя, очниці, ніс, верхня і нижня щелепа, двічі хребет, уламок потрапив мені в живіт і пробив легеню, таз у двох місцях. Але завдяки тій аптечці, які зібрали мені волонтери - хлопці мене стабілізували і довезли. Завдяки цій аптечці у моєі матері залишився син, в сестер - брат, а в дружини - чоловік, - поділився захисник.
І ось Райлян прийшов на концерт хлопців і подарував символ десантника - найцінніший, за його словами, елемент форми одягу - його берет, який пройшов з ним всю війну.
Він побажав, щоб артисти провели аукціон і зібрали гроші на аптечки для ЗСУ.
Гурт "Антитіла" (фото: instagram.com/antytila_officia)
Вже наступного дня цей берет придбали за шокуючу суму - 20 000 доларів.
Однак після аукціону берет повернули захиснику.
"Адже усім відомо, що берет - це дуже цінна річ для кожного військового десатника. Це символ та історія", - поділився Тополя.
Лише на аукціонах - додав виконавець - музикантам вдалося зібрати 49 тисяч доларів.
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