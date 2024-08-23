Тарас Тополя привітав харків'ян із Днем міста після скандальних заяв про те, що вони чекають на "русский мір"

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя звернувся до харків'ян із привітаннями у День міста та День Державного прапора України. Проте два роки тому, після початку повномасштабного вторгнення РФ, артист заявляв, що в цьому місті багато тих, хто чекає на "русский мір".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео, опубліковане у телеграм-каналі " Де у Харкові ".

"Привіт. Я - Тарас Тополя та гурт "Антитіла" хочемо привітати харків'ян із Днем Державного прапора України і, звичайно ж, з днем міста. Міста Третьої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, яка одна з перших прийняла бій на початку повномасштабного вторгнення та зробила все, щоб не пустити сюди окупантів", - зазначив у своєму привітанні музикант.

Також він додав, що це "місто розумних, працьовитих, світлих, красивих, прекрасних людей".

"Це люди, які не пустили сюди окупанта, які не дали змоги повісити тут ганчірку з триколором. Не дають і, я впевнений, ніколи цього не дадуть зробити. Натомість роблять все, щоб тут продовжував висіти жовто-блакитний прапор", - продовжив артист.

Тарас Тополя у 2022 році (фото: instagram.com/tarastopolia)

Також він згадав перші тижні війни, коли став на захист батьківщини у лавах ЗСУ, працював парамедиком та займався евакуацією поранених. На Харківщині, за словами Тополі, він зустрів людей, які стали йому друзями та дружбою з якими він може пишатися.

Нагадаємо, навесні 2022 року лідер гурту "Антитіла" написав у соцмережі Facebook, що в Харкові, незважаючи на те, що це молоде місто і тут багато молоді, все ще залишається багато тих, хто чекає на той самий "русский мір".

Скриншот (facebook.com/taras.topolya)

Як відреагували у мережі на привітання Тараса Тополі

Зазначимо, що підписники телеграм-каналу негативно відреагували на слова музиканта: