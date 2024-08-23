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Тарас Тополя привітав харків'ян із Днем міста після скандальних заяв про те, що вони чекають на "русский мір"

П'ятниця 23 серпня 2024 13:00
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Тарас Тополя привітав харків'ян із Днем міста після скандальних заяв про те, що вони чекають на "русский мір" Тарас Тополя (фото: instagram.com/antytila_official)
Автор: Катерина Собкова

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя звернувся до харків'ян із привітаннями у День міста та День Державного прапора України. Проте два роки тому, після початку повномасштабного вторгнення РФ, артист заявляв, що в цьому місті багато тих, хто чекає на "русский мір".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео, опубліковане у телеграм-каналі "Де у Харкові".

"Привіт. Я - Тарас Тополя та гурт "Антитіла" хочемо привітати харків'ян із Днем Державного прапора України і, звичайно ж, з днем міста. Міста Третьої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, яка одна з перших прийняла бій на початку повномасштабного вторгнення та зробила все, щоб не пустити сюди окупантів", - зазначив у своєму привітанні музикант.

Також він додав, що це "місто розумних, працьовитих, світлих, красивих, прекрасних людей".

"Це люди, які не пустили сюди окупанта, які не дали змоги повісити тут ганчірку з триколором. Не дають і, я впевнений, ніколи цього не дадуть зробити. Натомість роблять все, щоб тут продовжував висіти жовто-блакитний прапор", - продовжив артист.

Тарас Тополя привітав харків'ян із Днем міста після скандальних заяв про те, що вони чекають на &quot;русский мір&quot;Тарас Тополя у 2022 році (фото: instagram.com/tarastopolia)

Також він згадав перші тижні війни, коли став на захист батьківщини у лавах ЗСУ, працював парамедиком та займався евакуацією поранених. На Харківщині, за словами Тополі, він зустрів людей, які стали йому друзями та дружбою з якими він може пишатися.

Нагадаємо, навесні 2022 року лідер гурту "Антитіла" написав у соцмережі Facebook, що в Харкові, незважаючи на те, що це молоде місто і тут багато молоді, все ще залишається багато тих, хто чекає на той самий "русский мір".

Тарас Тополя привітав харків'ян із Днем міста після скандальних заяв про те, що вони чекають на &quot;русский мір&quot;

Скриншот (facebook.com/taras.topolya)

Як відреагували у мережі на привітання Тараса Тополі

Зазначимо, що підписники телеграм-каналу негативно відреагували на слова музиканта:

  • "Я навіть принципово їх слухати після цього перестала".
  • "От від нього не приємно поздоровлення слухати. Після його слів я його музику навіть не слухаю тепер".
  • "Є відео, як Тарас Тополя йде нах*р зі своїми привітаннями?".
  • "Я слухала і навіть на концерт ходила. Але після тієї х*рні перестала".
  • "Погано хлопець знає Харків".

Раніше гурт "Антитіла" переніс концерт у Ялті, запланований на 23 серпня.

Читайте також про те, у яких випадках Тарас Тополя переходить на російську мову.

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