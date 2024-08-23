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Тарас Тополя поздравил харьковчан с Днем города после скандальных заявлений о том, что они ждут "русский мир"

Пятница 23 августа 2024 13:00
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Тарас Тополя поздравил харьковчан с Днем города после скандальных заявлений о том, что они ждут "русский мир" Тарас Тополя (фото: instagram.com/antytila_official)
Автор: Катерина Собкова

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя обратился к харьковчанам с поздравлениями в День города и День Государственного флага Украины. Однако два года назад, после начала полномасштабного вторжения РФ, артист заявлял, что в этом городе много тех, кто ждет "русский мир".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, опубликованное в телеграмм-канале "Де у Харкові".

"Привет. Я - Тарас Тополя и группа "Антитіла" хотим поздравить харьковчан с Днем Государственного флага Украины и, конечно же, с днем города. Города Третьей бригады оперативного предназначения Национальной Гвардии Украины, которая одна из первых приняла бой в начале полномасштабного вторжения и сделала все, чтобы не пустить сюда оккупантов", - отметил в своем поздравлении музыкант.

Также он добавил, что это "город умных, работящих, светлых, красивых, прекрасных людей".

"Это люди, которые не пустили сюда оккупанта, которые не дали возможность повесить здесь тряпку с триколором. Не дают и, я уверен, никогда этого не дадут сделать. Вместо этого делают все, чтобы здесь продолжал висеть желто-голубой флаг", - продолжил артист.

Тарас Тополя поздравил харьковчан с Днем города после скандальных заявлений о том, что они ждут &quot;русский мир&quot;Тарас Тополя в 2022 году (фото: instagram.com/tarastopolia)

Также он вспомнил первые недели войны, когда встал на защиту родины в рядах ВСУ, работал парамедиком и занимался эвакуацией раненых. На Харковщине, по словам Тополи, он встретил людей, которые стали ему друзьями и дружбой с которыми он может гордиться.

Напомним, весной 2022 года лидер группы "Антитіла" написал в соцсети Facebook, что в Харькове, несмотря на то, что это молодой город и тут много молодежи, все еще остается много тех, кто ждет того самого "русского мира".

Тарас Тополя поздравил харьковчан с Днем города после скандальных заявлений о том, что они ждут &quot;русский мир&quot;

Скриншот (facebook.com/taras.topolya)

Как отреагировали в сети на поздравление Тараса Тополи

Отметим, что подписчики телеграмм-канала негативно отреагировали на слова музыканта:

  • "Я даже принципиально их слушать после этого перестала".
  • "Вот от него не приятно поздравления слушать. После его слов я его музыку даже не слушаю теперь".
  • "Есть видео, как Тарас Тополя идет нах*р со своими поздравлениями?".
  • "Я слушала и даже на концерт ходила. Но после той х*рни перестала".
  • "Плохо пацан знает Харьков".

Ранее группа "Антитіла" перенесла концерт в Ялте, запланированный на 23 августа.

Читайте также о том, в каких случаях Тарас Тополя переходит на русский язык.

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