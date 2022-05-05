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Российский герб на дверной ручке: Тарас Тополя показал встречу с "русским миром" в Харькове

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Харьков, Четверг 05 мая 2022 12:05
Российский герб на дверной ручке: Тарас Тополя показал встречу с "русским миром" в Харькове Фото: Тарас Тополя показал встречу с "русским миром" в Харькове
Автор: Светлана Мащенко

Тарас Тополя, лидер группы "Антитела", который воюет в рядах ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения РФ, сейчас находится в Харькове и на его окраинах. Оттуда он ведет свой "дневник войны", в котором и показал встречу с"русским миром".

Об этом фронтмен группы Антитела рассказал на своей странице в Facebook.

"Харьков - это молодой по духу и еще достаточно проукраинский город. Люди образованные, много студентов. Но все равно здесь было и остается очень много тех, кто ждет... Того самого "русского мира", - пишет Тополя.

Музыкант говорит, что в поселке на окраине города, Черкасской Лозовой, он с побратимами зашел во двор, где на дверной ручке был российский герб, а дома полно литературы "на тему".

Российский герб на дверной ручке: Тарас Тополя показал встречу с &quot;русским миром&quot; в ХарьковеРоссийский герб на дверной ручке: Тарас Тополя показал встречу с &quot;русским миром&quot; в Харькове

Фото: facebook.com/taras.topolya

"И это Харьков! Когда мы говорим о коллективной вине русских в этой войне, почему-то забываем о наших домашних. Но, несмотря на это, мы победим!" - добавил музыкант.

Ранее мы писали, что Тарас Тополя объяснил феномен Чернобаевки.

Также Макс Барских рассказал, как вывозил семью под обстрелами и взял в руки оружие.

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