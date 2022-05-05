Российский герб на дверной ручке: Тарас Тополя показал встречу с "русским миром" в Харькове
Тарас Тополя, лидер группы "Антитела", который воюет в рядах ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения РФ, сейчас находится в Харькове и на его окраинах. Оттуда он ведет свой "дневник войны", в котором и показал встречу с"русским миром".
Об этом фронтмен группы Антитела рассказал на своей странице в Facebook.
"Харьков - это молодой по духу и еще достаточно проукраинский город. Люди образованные, много студентов. Но все равно здесь было и остается очень много тех, кто ждет... Того самого "русского мира", - пишет Тополя.
Музыкант говорит, что в поселке на окраине города, Черкасской Лозовой, он с побратимами зашел во двор, где на дверной ручке был российский герб, а дома полно литературы "на тему".
Фото: facebook.com/taras.topolya
"И это Харьков! Когда мы говорим о коллективной вине русских в этой войне, почему-то забываем о наших домашних. Но, несмотря на это, мы победим!" - добавил музыкант.
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