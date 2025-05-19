Тарас Стадницький з "VIP Тернопіль" пригадав момент, який розділив його кар’єру на "до" і "після"

Стадницький займається стендапом з 2004 року, а його Володьку впізнає кожен фанат українського гумору. Однак шлях до популярності був непростим - комік пройшов крізь вогонь, воду та зневіру, перш ніж приєднався до "VIP Тернопіль".

Зараз команда має власне прайм-шоу на Новому каналі, гастролює за кордоном і активно допомагає ЗСУ, збираючи кошти через благодійні виступи. Проте ще 10 років тому гумор для Стадницького був радше хобі.

У день народження, який він відзначає сьогодні, 19 травня, комік пригадав момент, який розділив його карʼєру на "до" і "після".

"Зрозумів, що гумором можна заробляти, коли тримав у руках перший помітний гонорар у 2013 році. Минуло 10 років, перш ніж почало вдаватися не лише творчо, а й фінансово. Це й стало переломним моментом", - зазначив він.

Попри чималий досвід, Тарас скромно ставиться до власної творчої спадщини.

Тарас Стадницький (фото: Новий канал)

"Написав безліч жартів, але не думаю, що серед них є щось, що залишиться для майбутніх поколінь. Хоча, можливо, коронну фразу "Володька, не позор мене" ще довго пам’ятатимуть", - з посмішкою згадував гуморист.

З роками його цінності змінилися - тепер він більше цінує прості речі.

"Зараз більше ціную особистий час, вихідні з рідними та близькими. А ще стараюся не доводити нічого коментаторам з соцмереж. Та й взагалі хочеться жити в реальності, а не в інтернеті: більше книжок і часу з дітьми, побігати в красивих місцях, побачити щось нове, насмажити бараболі в селі на великій сковорідці. В цьому і є магія", - ділиться Стадницький.

"Але досі хочу навчитися оцінювати не людей, а вчинки. І засуджувати менше, адже ніколи не знаєш життєвий досвід людини та обставини, за яких вона щось зробила чи сказала ", - додав комік.

Тарас Стадницький з колегами (фото: Новий канал)

Хто такий Тарас Стадницький

Тарас Стадницький - український актор, гуморист і сценарист, резидент шоу "VIP Тернопіль". Народився на Львівщині, закінчив факультет прикладної математики, але присвятив себе гумору.

Популярність здобув завдяки ролі Володьки.

Одружений, має двох доньок. Цінує сімейне життя, прості радощі та черпає з них натхнення для творчості.

Тарас Стадницький з дітьми та дружиною (фото: Новий канал)