Тарас Стадницький зізнався, чи хизуються діти популярністю зіркового татка

Відомий український актор і гуморист Тарас Стадницький розповів, чи використовують його доньки зірковий статус свого батька у власних інтересах.

Про це резидент шоу "VIP Тернопіль", прем’єра якого відбудеться на Новому каналі 3 березня о 20:00, розповів у коментарі РБК-Україна (проєкт Styler).

"Дружина та діти не дуже публічні. І не тому, що я уникаю цього. Вони самі не дуже хочуть. Принаймні, поки що", - з усмішкою каже Стадницький.

При цьому він відзначає: в школі діти "вже давно знають, у кого тато з "VIP Тернопіль".



Тарас Стадницький з дітьми (фото: Новий канал)

"Тому на мене як на зірку вже й не реагують. Та й нині доньки мають зовсім інші інтереси щодо контенту: вони дивляться аніме, різні шоу на YouTube. Тож мене асоціюють радше з батьком, а не з чоловіком з телеекрана", - говорить Тарас.

Однак бувало й таке, що діти використовували сценічну роль зіркового татуся.



Тарас Стадницький з доньками (фото: Новий канал)

"Траплялися випадки, коли донькам якимось чином потрібно було влитися в незнайому компанію. І тоді вони могли використати те, що їхній батько - Володька, як один із важелів впливу. Але поки що я бачив таке лише раз", - додає комік.

Зазначимо, що Тарас з дружиною Іриною восени 2024 року відсвяткували 16-ту річницю шлюбу. У інтерв’ю актор не надто бажає розповідати про особисте життя. Відомо, що Ірина так само, як і її чоловік, закінчила факультет прикладної математики Львівського університету імені Івана Франка. Разом вони виховують двох доньок - 14-річну Олесю та 10-річну Любу.



Тарас Стадницький з родиною (фото: Новий канал)