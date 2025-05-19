Тарас Стадницкий из "VIP Тернопіль" вспомнил момент, который разделил его карьеру на "до" и "после"

Стадницкий занимается стендапом с 2004 года, а его Володьку узнает каждый фанат украинского юмора. Однако путь к популярности был непростым - комик прошел сквозь огонь, воду и уныние, прежде чем присоединился к "VIP Тернопіль".

Сейчас команда имеет собственное прайм-шоу на Новом канале, гастролирует за рубежом и активно помогает ВСУ, собирая средства с помощью благотворительных выступлений. Однако еще 10 лет назад юмор для Стадницкого был скорее хобби.

В день рождения, который он отмечает сегодня, 19 мая, комик вспомнил момент, который разделил его карьеру на "до" и "после".

"Понял, что юмором можно зарабатывать, когда держал в руках первый заметный гонорар в 2013 году. Прошло 10 лет, прежде чем начало получаться не только творчески, но и финансово. Это и стало переломным моментом", - отметил он.

Несмотря на немалый опыт, Тарас скромно относится к собственному творческому наследию.

Тарас Стадницкий (фото: Новый канал)

"Написал множество шуток, но не думаю, что среди них есть что-то, что останется для будущих поколений. Хотя, возможно, коронную фразу "Володька, не позор меня" еще долго будут помнить", - с улыбкой вспоминал юморист.

С годами его ценности изменились - теперь он больше ценит простые вещи.

"Сейчас больше ценю личное время, выходные с родными и близкими. А еще стараюсь не доказывать ничего комментаторам из соцсетей. Да и вообще хочется жить в реальности, а не в интернете: больше книг и времени с детьми, побегать в красивых местах, увидеть что-то новое, нажарить картошки в селе на большой сковородке. В этом и есть магия", - делится Стадницкий.

"Но до сих пор хочу научиться оценивать не людей, а поступки. И осуждать меньше, ведь никогда не знаешь жизненный опыт человека и обстоятельства, при которых он что-то сделал или сказал", - добавил комик.

Тарас Стадницкий с коллегами (фото: Новый канал)

Кто такой Тарас Стадницкий

Тарас Стадницкий - украинский актер, юморист и сценарист, резидент шоу "VIP Тернопіль". Родился на Львовщине, окончил факультет прикладной математики, но посвятил себя юмору.

Популярность получил благодаря роли Володьки.

Женат, имеет двух дочерей. Ценит семейную жизнь, простые радости и черпает из них вдохновение для творчества.

Тарас Стадницкий с детьми и женой (фото: Новый канал)