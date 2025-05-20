Тарас Стадницький розкрив свої топ-місця у Львові: де його можна зустріти

Де можна у Львові зустріти Тараса Стадницького

Трамвай №6

Цей трамвай, який курсує від залізничного вокзалу до вулиці Миколайчука, з’єднує житлові райони Львова з центром і зручний, коли не хочеться стояти в заторах або шукати парковку.

Громадський транспорт - це спосіб заземлитися, подивитися на місто без суєти й побути серед "живих"людей.

Львівська майстерня шоколаду

"П’ю каву і працюю на останньому поверсі, а як гарна погода - сідаю на мансарді", - розповідає актор про ще одне своє постійне місце.

Львівська майстерня шоколаду - це класика львівського гастро-туризму, але для Стадницького - це не просто кафе, а простір для роботи, писання текстів, роздумів.

Центр міста: лавочка і трохи тиші

Місця, які обирає Тарас - це не модні локації для фото, а справжні куточки повсякденності. Тому й не дивно, що третє місце, яке він озвучив, це… "лавочка десь у центрі міста". Без конкретної геолокації - бо суть не в адресі, а в настрої.

Боброїди: вихідні "на чілі"

"На вихідних - у Боброїдах", - говорить Стадницький.

Село, де він народився, залишається місцем сили, відпочинку і перезавантаження. Там немає пробок, дедлайнів і камер. Там - тиша, ліс, домашня їжа і близькілюди.

Таким чином, якщо ви у Місті Лева, то маєте всі шансивипадково зустріти Володьку з "VIP Тернопіль" у реальному житті, просто гуляючи вуличками Львова.

Хто такий Тарас Стадницький?

Тарас Стадницький - український актор, гуморист і сценарист, резидент шоу "VIP Тернопіль" на Новому каналі. Народився в селі Боброїди Львівської області. Закінчив факультет прикладної математики Львівського національного університету імені Івана Франка, проте своє покликання знайшов не в IT, а в гуморі.

Він став відомим завдяки ролі Володьки - простого, але харизматичного героя, який швидко став улюбленцем глядачів.

У повсякденному житті Тарас - сім’янин. Одружений, виховує двох донечок, багато часу проводить із родиною. Любить тишу, прості речі, домашню їжу та теплі розмови з близькими. Саме це, за його словами, дає йому натхнення жартувати щиро й по-людськи.

Тарас Стадницький з доньками (фото надане актором)